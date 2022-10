Francisca revela el doloroso motivo por el que tiene “la boca un poquito torcida”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Los detractores de la talentosa presentadora de televisión y actriz dominicana Francisca señalan constantemente un aspecto de su físico para atacarla, la forma de su boca.

“¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?”, le escribió alguien. Un comentario al que la carismática conductora dominicana no dudó en contestar. “Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente”, soltó.

Como reseña People en espaoñol lo que la conductora, quien ya supera los 4 millones de seguidores en la red social Instagram, no contó en ese momento es el doloroso motivo que estaría detrás del origen de su “boca chueca”.

La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 abrió su corazón este lunes en su programa Despierta América (Univision), donde habló por primera vez sobre este asunto.

“He tenido como unos dos capítulos [de ansiedad] que me han marcado […]”, reveló Francisca.

Uno lo vivió en sus inicios en Nueva York mientras trataba de abrirse camino en el país.

“La mayoría de ustedes sabe que pasé muchísimo trabajo allí de vender ollas en las calles, ser mesera, no saber qué va a pasar conmigo en el futuro… Llegó un momento que me estaba volviendo como loca, no podía dormir, no quería comer, me levantaba muy, muy estresada y un día en particular yo me levanté con el corazón a todo lo que daba y de repente sentí como que un lado de mi cara se durmió y yo me acuerdo que empecé a hacerme así [golpecitos en la cara], a mirarme en el espejo y el corazón no podía pararlo […], sentí como que me iba a dar un ataque al corazón, como que me iba a morir”, relató la presentadora de 33 años.

Agregó: “Al día siguiente yo tenía como la boca un poquito torcida y después me empecé a sentir bien y no le di como ya más mente a eso, me olvidé hasta ahora que estoy hablándolo con ustedes”.

Francisca no se había percatado hasta ahora de la conexión que existiría entre este amargo episodio de ansiedad que sufrió y el hecho de que tenga la boca “un poquito torcida”.

“Mucha gente empezó a criticarme, a decir como que tenía la boca torcida, entonces yo dije ‘cómo la boca torcida si no recuerdo en mi adolescencia o antes que nadie me dijera eso’. Y me acordé de ese momento donde por la incertidumbre me pasó eso”, contó la presentadora.