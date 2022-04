La Dermatóloga clínica, estética y cirugía menor Dra. Francia Rosa Rodríguez exhortó a la población en esta semana Santa reducir el tiempo de exposición a los rayos del sol para evitar futuras complicaciones de salud en la piel, ya que la excesiva exposición a estos podría terminar causando quemaduras solares, envejecimiento prematuro, manchas y Cáncer de piel.

Francia Rosa Rodríguez, recordó que el riesgo de exponerse al sol puede provocar o producir quemaduras solares, envejecimiento de la piel, golpe de calor e insolación pero el efecto más grave de exponerse bajo el sol por tiempo prolongado: “es el desarrollo de cáncer de piel”.

Francia Rosa Rodríguez

“Existen medidas preventivas que eviten futuros daños a la piel y que están al alcance de todos, como son: el uso del protector solar de forma adecuada, usar sombreros de ala ancha,ropa con factor de protección solar, mantenerse hidratado y sobre todo evitar la exposición prolongada a los rayos del sol en horario entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m” sostuvo.

Recordó que la población está saliendo de un proceso de aislamiento de cerca de dos años, producto de la pandemia del COVID-19, por lo que la piel podría estar más sensible de lo habitual, sobre todo ante cualquier exposición solar prolongada.

“Recomiendo a todo aquel que piensa ir a un balneario, playa o piscina aplicarse un protector solar media hora antes de exponerse a los rayos solares, “abusamos de las exposición al sol y no medimos las consecuencias de los daños que puede generar a nuestro cuerpo”.

Destaca que el filtro solar tiene una cobertura de aproximadamente 2 horas, cada 2 horas debemos volver a aplicar el protector solar, y si tenemos contacto con el agua, es bueno reaplicarlo cada hora.

Es por esto que reiteró el llamado para la toma de precauciones a las personas que piensan realizar algún tipo de actividad al aire libre o simplemente visitar la playa durante el asueto de la Semana Mayor o cualquier época del año.

“Es muy importante utilizar accesorios como gafas de sol, sombreros, sombrillas que nos protejan de las radiaciones, también es recomendable no utilizar ropa que favorezca a la humedad o aparición de hongos, no ropa muy ajustada, y mientras no estemos en el agua cubrir la piel con alguna salida de baño o vestirnos nuevamente”, subrayó.

