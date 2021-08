La pareja, que ya confirmó su relación vía redes sociales, disfrutó de su amor en la costa Amalfitana

Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan reavivando su floreciente romance durante sus vacaciones en Italia. J.Lo lucía tan feliz como siempre con el actor estadounidense durante un paseo por Nerano, donde llegaron a bordo de un mega yate de USD 130 millones. Fueron retratados muy cariñosos y enamorados mientras disfrutaban de un almuerzo con amigos.

La pareja del momento también estuvo de visita en la isla italiana de Capri, donde se han dejado ver paseando de la mano por sus calles, atrayendo la atención de vecinos y turistas.

Los actores, que acaba de retomar su relación casi dos décadas después de romper su compromiso, paseó tranquilamente por la isla: ella con pantalón corto y camiseta blancos, un sombrero y gafas de sol, mientras que él vestía un pantalón largo marrón y camiseta azul. Jennifer Lopez y Ben Affleck en Capri, Italia EFE)

La presencia de J.Lo y Ben Affleck no pasó desapercibida y enseguida atrajeron todas las miradas en las callejuelas de la idílica Capri, en la costa Amalfitana, siendo seguidos por turistas de todo el mundo que con teléfono en mano inmortalizaron ese momento.

Tras el paseo, la pareja -apodada “Bennifer” almorzó en un céntrico restaurante y después fueron de compras por algunas de las boutiques más prestigiosas del lugar, como la de Brunello Cucinelli o la joyería Faraone Mennella, informaron medios medios locales.

Lopez, de 52 años, y Affleck, de 49, viajaron a Europa para celebrar el cumpleaños de la “Diva del “Bronx”. El sábado pasado, el día de su cumpleaños, J.Lo sorprendió a sus millones de seguidores al compartir su primera foto oficial con Ben en su perfil de Instagram.

La artista deslumbró con su impresionante figura con una bikini de Valentino y oficializó -aún más- su relación con el ganador del Oscar, después de volver a estar juntos tras 17 años. Jennifer Lopez y Ben Affleck, muy apasionados durante un almuerzo con amigos en Italia (The Grosby Group) Jennifer Lopez y Ben Affleck durante sus vacaciones en Italia. La cantante luce un collar con las iniciales de su novio (The Grosby Group) Jennifer Lopez y Ben Affleck (The Grosby Group) Jennifer Lopez y Ben Affleck (The Grosby Group) Jennifer Lopez y Ben Affleck (The Grosby Group)

Se trata de una nueva etapa del viaje de la pareja de Hollywood en aguas del Mediterráneo, después de pasar con el imponente yate por la ciudad francesa de Saint-Tropez, donde la artista latina celebró sus 52 años, el pasado sábado 24 de julio, con su novio y amigos.

La pareja volvió a romper internet cuando sumó otro gran momento icónico a su historia de amor al recrear una de sus mejores escenas del videoclip “Jenny From The Block”.

Los paparazzis retrataron a J.Lo tomando sol en bikini, mientras Ben pone una mano en su trasero. Hace 19 años, la pareja posó de la misma manera para el video musical de “Jenny From The Block”, que ambos protagonizaron cuando estaban juntos en 2002.

Affleck no podrá alejarse por mucho tiempo de Italia. En septiembre tiene en agenda la promoción en la Mostra de Venecia de la película “Duelo final” (“The last duel”), de Ridley Scott, en la que comparte cartel con Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer. Jennifer Lopez y Ben Affleck en un yate en el sur de Francia (The Grosby Group) Jennifer Lopez y Ben Affleck en un yate en el sur de Francia (The Grosby Group) Jennifer Lopez y Ben Affleck en un yate en el sur de Francia (The Grosby Group)

Ambos empezaron a verse de nuevo en abril, después de que Lopez terminara con el ex jugador de los Yankees Alex Rodríguez tras cuatro años de relación y Affleck acabara su relación con la actriz cubana Ana de Armas luego de un noviazgo de casi un año.

Una fuente cercana a la pareja dijo a la revista People que Affleck está “muy feliz” con Jennifer y que “quiere hacer todo lo posible para que esto funcione”. La primer foto oficial de Jennifer Lopez y Ben Affleck

En una reciente entrevista, J.Lo confesó estar en su mejor momento. “Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, compartió la estrella latina mientras promocionaba su nuevo tema, “Cambia el Paso”.

En un paso más en su relación, Jennifer planea abandonar Miami, donde también reside su ex marido y padre de sus hijos, el cantante Marc Anthony, para mudarse a Los Ángeles para estar cerca de Ben. Ya fue vista buscando colegios para los gemelos Max y Emme. Jennifer Lopez y Ben Affleck en St. Tropez en un yate de lujo (The Grosby Group)

La segunda vuelta de J.Lo y Ben comenzó en febrero, cuando ella estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez. Durante las semanas de rodaje, la cantante y el director comenzaron a hablarse y cuando ella regresó a Los Ángeles tuvieron varias citas secretas en la mansión de ella. El romance finalmente se confirmó cuando fueron fotografiarlos durante una breve escapada que hicieron a Montana.

La revista People informó la semana pasada que los hijos de J.Lo, Max y Emme, de 13 años, están “conociendo poco a poco” aAffleck y todo “parece ir bien” entre ellos. “Emme y Max están de acuerdo con mudarse a Los Ángeles”, dijo el informante al citado medio. Los gemelos también continuarán pasando tiempo en Miami con su papá Marc Anthony. infobae.com