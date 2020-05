Fiscalía interroga a “Careconfle”, acusado de acosar menores de edad

La Fiscalía del Distrito Nacional somete a interrogatorio al joven fotógrafo Josué Crispín (Careconfle), quien es acusado de acosar a menores de edad, a través de la red social Instagram.

Careconfle es interrogado en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt.

Se espera que también sean entrevistadas con cámara GESELLE, las jóvenes que hicieron la denuncia de manera anónima en la red social.

Esta cámara consiste en un espacio destinado a la realización de entrevistas evidénciales a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos penales, provistos de medios tecnológicos que permiten obtener declaraciones informativas o testimoniales y grabarlas en formato audiovisual para ser utilizado como medio de prueba.

El Ministerio Público inició la investigación tras denunciarse en la red social que Careconfle, acosaba a varias jóvenes menores de edad.

El Ministerio Público sostiene que la acción pudiera constituir una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y a la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.