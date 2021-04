Travis Barker, baterista de Blink-182, rindió homenaje a su novia en su cumpleaños número 42 con un clip de alto contenido erótico que compartió en Instagram

La empresaria estadounidense Kourtney Kardashian cumplió 42 años y su novio, el baterista Travis Barker, decidió compartir imágenes y videos íntimos de la pareja.

El integrante de la banda Blink-182 publicó varias fotografías de él y la estrella del reality “Keeping Up With the Kardashians” besándose apasionadamente y mostrando momentos románticos, así como un video de ella lamiéndole el pulgar.

“Te amo. Eres un bendición para este mundo. Feliz Cumpleaños”, escribió Barker en Instagram el domingo, junto a un compilado de fotos de ellos pasando el rato juntos.

Pero el video final de la publicación se robó toda la atención de los usuarios.

“¡Travis!”, se la escucha decir a Kourtney en el clip mientras se ríe.

“El duque y la duquesa. Vibraciones de ‘Bridgerton’“, escribió Khloé Kardashian, en alusión al show de Netflix sobre la apasionada vida sexual de los personajes de ficción.

Barker, de 45, y Kardashian comenzaron a salir en diciembre de 2020 luego de varios meses de rumores, e hicieron oficial su relación en Instagram en febrero de este año.

El músico además sorprendió a su novia con un hermoso regalo. Barker decoró el salón de la casa de su pareja con tulipanes y gardenias, las flores favoritas de Kourtney.

“Los tulipanes y las gardenias son mis flores favoritas”, escribió Kardashian en su historia de Instagram durante el fin de semana. “Toda mi casa huele delicioso”.

“Acabo de ver el arreglo floral más hermoso”, dijo Kim sobre la publicación de su hermana en Instagram. “Esto es tan hermoso. Nunca había visto nada como esto”.

Barker es padre de Alabama Luella y Landon Asher junto a la modelo Shanna Moakle, que se hizo conocida por su relación con el cantante Billy Idol, como también por sus relaciones con el boxeador Oscar de la Hoya y el actor de Hollywood, Dennis Quaid.

Scott Disick también celebró el cumpleaños de su ex mujer a través de su perfil de Instagram el domingo. “¡Feliz cumpleaños a la mejor mamá que un niño podría pedir y más!”, escribió junto a un par de fotos familiares. La ex pareja salió intermitentemente de 2009 a 2015 y comparten tres hijos: Mason (11), Penelope (8) y Reign (6).

Barker está muy enamorado de Kourtney Kardashian y decidió grabar ese amor de manera permanente en su cuerpo. Mientras estaba en el set grabando su nuevo video musical el pasado jueves 8 de abril, el baterista fue visto sin camisa y los fanáticos detectaron su nuevo tatuaje, que es el nombre de su nueva novia.

Travis ahora tiene "Kourtney" escrito en cursiva justo encima de su pezón izquierdo.