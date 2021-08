En una reunión con representantes del sector porcino, el presidente de la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas (Adogranja), Luis Brache, aseguró que la fiebre porcina africana es una enfermedad viral que solo afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se puede transmitir a los seres humanos.

En un conversatorio con el sector porcicultor nacional, Brache apuntó que la fiebre porcina africana no es una enfermedad zoonótica, que no contagia al ser humano, por lo que el consumo de cerdo no ocasiona ningún efecto contra la salud.

“En la República Dominicana, la producción de la carne de cerdo es una de las mejores en calidad por los ejemplares y la alimentación, ya que la forma de producción que tienen las granjas están bien organizadas y certificadas, todo eso se debe gracias a las mejores genéticas a nivel mundial que poseen nuestras instalaciones que son de las más modernas en el mundo”, destacó el presidente de Adogranja.

Asimismo, el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, garantiza la inocuidad de la carne de cerdo. El funcionario hizo un llamado al pueblo dominicano, a consumir con toda seguridad la carne de cerdo, de la forma que entienda, frita, asada o guisada.

“Todos deben saber que la carne de cerdo no es dañina al ser humano, desde el Gobierno estamos buscando la manera para que se erradique esta enfermedad que tiene afectado a continentes como, Europa y Asia”, explicó.