Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), responsabilizó este sábado al expresidente Leonel Fernández de la derrota de ese partido en las pasadas elecciones.

¨El que se fue, él que dividió el partido. Ese fue el principal responsable¨, indicó Felucho al ser abordado por periodistas previo a la reunión del Comité Político.

dijo que el nuevo gobierno que asumirá el poder el 16 de agosto tiene la potestad para eliminar y unificar las instituciones que desee, pero siempre de acuerdo con la ley.

“Esas instituciones no se crearon al margen de la propia ley por las cuales se instituyeron”, expresó Jiménez al ser abordado por la prensa previa a la reunión del de este sábado.

Cuestionado en torno a la posibilidad de que algunos funcionarios sean sometidos a la justicia por supuestos actos de corrupción expresó que cada funcionario público es responsable de sus acciones y tiene que enfrentarla de manera particular.

“Aquel funcionario de este gobierno y de cualquier gobierno, incluyendo el que se instalará el 16 de agosto, que haya cometido excesos en el uso de los recursos del Estado debe ser traducido a la justicia”, manifestó Jiménez”

Igualmente, al requerir su opinión sobre la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader y la llamada que le hizo al presidente Danilo Medina previo a las elecciones resaltó que la República Dominicana es un país libre e independiente.

“Danilo no se presentó a una posible repostulación no por la llamada de Pompeo, sino por sus condiciones éticas en el manejo de la política. Metanse esto en la cabeza: “Este país es libre e independiente, no es una colonia de los Estados Unidos”, apuntó