El exatleta dominico-estadounidense y bicampeón olímpico de los 400 metros con vallas, Félix Sánchez, al ser entrevistado en el programa Esto no es Radio, criticó las instalaciones deportivas del país y alimentación de los atletas dominicanos, las cuales dijo “dan pena”.

Sánchez indicó que los atletas deben alimentarse mejor a través de grasas saludables (aceite de oliva, aguacate, etc), proteínas, carbohidratos depurados, cero frituras, entre otros detalles. Pero desafortunadamente el atleta dominicano come para llenarse no para alimentarse.

´´Lamentablemente no saben cómo alimentarse correctamente, y eso se refleja en los eventos deportivos cuando en los bufets se sirven alimentos que no son saludables y nuestros atletas consumen las mismas comidas de siempre sin ningún control nutricional’’, manifestó.

El ex campeón olímpico aseguró que la alimentación sana y correcta debe iniciar desde el día uno de su entrenamiento, no dos semanas antes de una competencia.

Es importante resaltar que en el 2022 se celebrará los juegos panamericanos, además de varios eventos internacionales, por lo que, cada año, los atletas deben preparase día a día, ya que, anualmente hay muchas competencias individuales y por equipos. Siendo así, antes de llegar París 2024, el entrenamiento de los corredores es constante y prolongado.

Sánchez exhortó al estado a que se realicen buenas y mejores inversiones en las villas olímpicas, alimentación, técnicos y entrenadores para lograr mayores resultados en cada competencia.

Actualmente Félix Sánchez tiene una academia privada con 20 atletas de alto rendimiento entre 17 a 26 años de edad; tiene planes abrirlo para todas las edades, y convertirla en una academia de velocidad para todos los deportes, ya que, la velocidad se aplica en todas las áreas deportivas.