El 2 de agosto de 2019, Santiago Matías entrevistó en su programa de radio Alofoke, a Steven Benjamín Padilla, mejor conocido en las redes sociales como Federal Millones, una persona que gran cantidad de denunciantes nos señalan como un estafador de Instagram, pero que en esa entrevista confiesa mucho más.

Su modus operandis es por medio de Instagram, por medio de las páginas Federal Millones, Padilla Luxury Rentals y Cabana Adaia Official.

En ellas se ven los bienes de lujo que supuestamente renta y donde también se ven supuestos inversores que reciben sus ganancias.

Pero la verdad es que el estafador convence a sus seguidores de que le depositen y luego de que confirma el pago, nunca más vuelve a contestar los mensajes, bloquea al usuario y borra la conversación para que el estafado no tenga pruebas de su trampa.

Aparentemente esta persona está acostumbrada a salirse con la suya en todas sus fechorías, puesto que el mismo confesó, además de que se burla de la justicia, que le robó 3 mil dólares a su madre y que es un destacado narcocotraficante a quién un mariachi mexicano le dedicó este narcocorrido.

“Lo que a mí me dio más confianza fue que yo vi una entrevista de Santiago Matías donde él alegaba o afirmaba que Federal Millones no era un estafador”, confesó Lorena Barias, una de las estafadas por Federal Millones.

“Él tuvo una entrevista con Alofoke entonces decía que él no era estafador que él tenía una compañía de renta de vehículos que él era negociante que esto y que lo otro”, explica Natanael Frías, otro de los que figura en la lista de estafados del Federal Millones.

El productor e influenciador Santiago Matías (Alofoke) explicó que al hacerle la entrevista él no lo validó como empresario, y que simplemente lo entrevistó para conocer la historia detrás de un personaje básicamente místico y misterioso.

“En ningún momento dije en la entrevista mire él es serio, hagan negocios con él, inviertan, ni nada por el estilo, simplemente se sentó ahí contó su historia como muchas personas más”, aclaró Alofoke.

En sus redes sociales este personaje aparentar tener dinero, estar rodeado de lujos, ser un triunfador, codearse con personajes conocidos dentro de las redes sociales y la cultura urbana como Mami Jordan, Ingrid Jorge, Ala Haza, Crazy Desing, entre otros; y con eso ya consigue licencia para estafar.

“Le escribí, él me dijo sí el negocio es así, en seis días si tú inviertes en mis negocios en seis días te daré la ganancia del doble asegurado”, indicó uno de los estafados.

Sus negocios consistían en rentar vehículos y cabañas de lujo, supuestamente, y prometía devolverle el doble del dinero a aquellas personas que invirtieran con él.

“Para mí el 90% de lo que se ve en las redes sociales es básicamente mentiras o mentiras a medias”, considera Alofoke.

“Escribí un comentario en su Instagram y le dije que no se llevaran de esta persona que es un estafador, cuando le escribí eso me bloqueó, me bloqueó de whatsapp y me dijo tú eres un palomo”, dijo el estafado Natanael Frías a Nuria Piera Investigación Periodística.

No sólo bloquea, a quienes se atreven a denunciarlo, también los amenaza. Varios de los entrevistados dijeron sentir temor a ser reconocidos por Steven Padilla, ya que aunque los estafados mayormente residen en New York, les preocupa lo que el Instagramer pueda hacerle a sus familiares en el país.

Según todos los testigos, Steven Padilla, alias el Federal Millones, tiene residencia en La Vega, Santiago y cabañas en Jarabacoa.

Pero luego de más de un año de la entrevista que le hicieran en Youtube, fue detenido hace apenas una semana y a pesar de que sobre él hay una orden de arresto, nos enteramos que se encuentra en libertad.

Supuestamente hace una semana fue detenido por la policía por una denuncia de violencia doméstica, que también, como ocurre con todos los personajes de Youtube, se hizo viral en las redes sociales.