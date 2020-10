La Federación Dominicana de Comerciantes, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, (UCENOR), conjuntamente con decenas de organizaciones representativas del comercio en la región, reclamaron de la Policía Nacional y los organismos investigativos, agilizar las investigaciones en torno a los robos realizados por desconocidos en contra el empresario Juan María García Then, a quien le llevaron más de doces millones de pesos.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Licenciado Iván De Jesús García al hablar en nombre de todas las entidades durante una rueda de prensa, sostuvo que a pesar de que hace varios días del hecho aún no se tiene pistas de los autores de los robos en contra del reconocido empresario francomacorisano, quien además es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Duarte.

“Nuestro colega Juan María García Then , está pasando por dos momentos difíciles, el primero, el domingo 27 de septiembre, 2020, mientras se encontraba fuera de su residencia, ubicada en la calle C No. 20, Urbanización La Fortuna, de esta ciudad de Francisco de Macorís, desconocidos penetraron a la misma en horas de la madrugada y cargaron con dinero en efectivo, prendas y otros artículos.

Indicó, De Jesús García, que el segundo robo se produjo , el día 08 de octubre del presente año, a las 12.15 del mediodía cuando los empleados estaban en su hora d¡ de almuerzo en el horario de 12 a 2 de la tarde, cuando un desconocido penetró al Establecimiento Comercial, Almacén Juan María García, SRL, localizado en la calle Colón esquina Duarte, de esta ciudad, rompiendo puertas, escritorios y caja fuerte, cargando con una alta suma de dinero, en pesos y dólares, por más de doce millones de pesos.

“ Este delincuente fue captado por las cámaras de seguridad, por lo cual, solicitamos urgentemente su identificación, y apoyamos que las investigaciones se realicen sin distinción de personas, ya que la familia García Then apoya a los investigadores para que se pueda solucionar este caso.

Dijo, que las organizaciones comerciales del país manifiestan su plena solidaridad ante los hechos ocurridos, de los que esperan que los organismos investigativos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, continúen con las investigaciones, “ya que confiamos plenamente en la capacidad y disposición de nuestras autoridades´´

Estableció, que estos hechos los llaman a la atención por lo que el sector comercial se siente altamente preocupados por estos actos delictivos, por lo que esperamos una respuesta ágil y contundente de parte de las autoridades correspondientes, ante estos lamentables casos.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, dijo que el Grupo Empresarial y la Familiar García Then, es manejado por su presidente señor Juan María García Then, y su hijo Jan Carlos García Valerio, vicepresidente Administrador, los cuales mantienen relaciones comerciales con los diferentes sectores empresariales bancarios, industriales, e importadores entre otros sectores, y su solvencia moral y económica , son atestiguadas por los mismos por lo que las entidades que firman el documento manifiestan el gran apoyo que han recibido de la banca y sus suplidores ante estos graves acontecimientos

“Reiteramos la confianza en la Policía Nacional y el Ministerio Publico, y les solicitamos una respuesta a la mayor brevedad posible“ dijeron los comerciantes agrupados en la Federación Dominicana de Comerciantes, Reiteramos la confianza en la Policía Nacional y el Ministerio Publico, y les solicitamos una respuesta a la mayor brevedad posible.

Durante la rueda de prensa se entregó un documento firmado por Iván de Jesús García presidente de la FDE, Félix Rafael Soriano presidente de Ucenor, Licda. Perla Pérez Heredia, presidenta de la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Macorís, Lic. Rafael A. Soriano, presidente de Ucenor, Francisco A. Moya Villa, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas, Miguel de la Cruz Polanco, presidente de la Asociación de Buenos de Farmacias, Hipólito Paula, presidente de la Asociación de Talleres de Mecánica, Guillermo Sánchez Burgos, presidente de la Asociación de tiendas de electrodomésticos, María Yanet Pena Abreu, presidenta de la Asociación de Estilista de Belleza.

También firman el documento Jorge de la Cruz Peralta, presidente de la Asociación de la Asociación de Joyeros, Licenciado Juan Antonio Cabrera Paulino, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, Cristian Almonte de Moto Repuestos, Lorenzo Mejía Gómez, por la Asociación de desabolladores y pintores, Leoncio López Valerio, presidente Asociación de Industriales de Muebles y colchones, entre otros.

De su parte el empresario Juan María García Then agradeció el gesto de solidaridad que tras producirse los hechos les han estado manifestando los sectores ligados al comercio nacional, y personas que se le han acercado expresándole su toral apoyo frente a la situación.

Gracias a todas las personas e instituciones que frente a esta situación han estado manifestándonos su total apoyo, a todos mil gracias“, dijo García Then.