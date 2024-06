Fanáticos pro-palestinos agreden brutalmente a pareja dominico-judía durante graduación en Brooklyn, gritando consignas como “Palestina libre” y “muerte a Israel”

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Gritando “¡Palestina libre!”, “¡Gaza es nuestra!” y “¡Muerte a Israel!”, fanáticos palestinos dieron una brutal paliza a una pareja dominico – judía que estaba asistiendo a la graduación de sus dos gemelos de 10 años de edad en la escuela pública Gravesend (PS 682) en Brooklyn el fin de semana.

La pareja, identificada como Lana (judía) y Johan (dominicano) cuyos apellidos se retienen por razones de seguridad relató al tabloide NY Post el ataque de los fanáticos pro palestinos diciendo que en ningún momento fue provocado por ellos y que, desde que la vieron los agresores comenzaron a insultar a los judíos y a Israel y luego les fueron encima a la pareja para golpearlos.

Los agredidos entregaron fotos de las lesiones que sufrieron por las que ambos tuvieron que ser llevados a hospitales como el caso de Johan, que sufrió un golpe contundente en la cabeza.

Fueron tumbados al suelo donde los fanáticos los patearon, los halaron, los arrastraron y los golpearon iracundos, hasta que aparecieron dos maestros que se interpusieron y lograron detener la paliza.

Lana explicó que el hombre que inició el ataque, hablaba en árabe y se quejó de que originalmente la policía no clasificó la agresión como un crimen de odio anti semita y tampoco el Departamento de Educación (DOE), aunque la uniformada se comprometió luego a investigar.

La graduación en las que estudian alumnos de origen judío tuvo como lema “Todo lo que necesita es amor” que no valió para que los enardecidos fanáticos acometieran la paliza contra la pareja.

Lana relató que ella fue a la graduación vestida normalmente pero en la escuela todos saben que ella es judía, además de que los gemelos estudian en el plantel.

El dominicano fue arrojado al suelo por miembros de la otra familia anti judía.

La pareja dijo un hombre de estrangular a Johan con una llave en el cuello y otros lo agarraron por las piernas mientras lo pateaban y lo golpeaban.

Una mujer lo golpeó repetidamente con el tacón afilado de un estilete negro, dijo la madre a la policía.

“Atacaron a mi familia porque somos judíos”, dijo Lana cuyos gemelos de 10 años presenciaron las agresiones.

“Un evento de graduación que se suponía que sería alegre y memorable se convirtió en uno violento y traumatizante”, agregó la judía.

“Fue uno de los peores estallidos de antisemitismo en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre en Israel y la guerra en Gaza, porque se intensificó más allá de las palabras”, dijo la profesora Tova Plaut, educadora de la ciudad y defensora de sus pares judíos al tabloide.

“Advertimos constantemente que tolerar opiniones abiertamente antisemitas crearía un ambiente tóxico para los estudiantes y las familias judías, lo que inevitablemente conduciría a la violencia física, eso ha sucedido ahora”, añadió la educadora.

La madre judía, Lana, y su esposo Johan, un dominicano que es católico, dijeron estar frustrados con la policía que se negó a clasificar el ataque como un crimen de odio anti semita.

La pareja exigió a la policía reconsiderar el caso a lo que un portavoz dijo el sábado que el Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio está investigando el incidente.

La ceremonia de graduación transcurrió sin incidentes, pero la madre de Lana se molestó cuando un estudiante cruzó el escenario con su birrete de graduado que decía “Palestina libre” y ondeando una pequeña bandera palestina y Salió caminando del evento.

Un administrador escolar le dijo a otro padre que el personal legal del Departamento de Educación de la ciudad había aprobado la exhibición de estudiantes pro palestinos como parte de la libertad de expresión.

Después de que concluyó el evento, Lana y Johan comenzaron a tomarse fotografías con sus dos hijos frente a una pancarta y globos de la escuela la PS 682 cuando los familiares del niño con la bandera intentaron empujarlos para que no interfirieran.

“Les dijimos que había espacio para ambas familias”, dijo Lana.

“Un hombre mayor se volvió hacia nosotros y dijo ‘¡Palestina libre!’ sin ningún motivo. Mi marido le dijo que no era el momento ni el lugar para eso, pero el hombre lo insultó en árabe y gritó: ‘Palestina libre, Gaza es nuestra, muerte a Israel”, narró Lana.

“Mientras Johan discutía con el hombre mayor y le decía que se apartara, otro hombre apareció de la nada, me dio un puñetazo en la cabeza y se desató una pelea”, dijo Lana. “A partir de ahí, no recuerdo, porque había mucho movimiento y mucha gente encima de mí. Luego me hicieron una llave de estrangulamiento. Alguien me sujetaba la pierna. Fue caótico”.

Su hijo de 16 años intentó ayudar a su padre, pero éste recibió un puñetazo en la cara.

Lana caminó hacia su hijo y logró grabar un vistazo de la escena con su teléfono celular, capturando a un grupo sujetando a su esposo, dándole empujones y lanzando gritos fuertes, antes de que ella también fuera agredida.

“Una mujer del grupo se acercó por detrás de mí, me tiró del pelo y me tiró al suelo, gritando que me iba a matar”, dijo.

Lana pidió auxilio y que llamaran a la policía.

No había ningún guardia de seguridad en el lugar.

Johan fue llevado al Centro Médico Maimónides con raspones, moretones e hinchazón en la cabeza, la cara y el cuerpo.

Lana sufrió un corte en la pierna. Su hijo adolescente tenía la nariz sangrando.

La policía detuvo a un hombre identificado como Ez-Al Dean Bazar, de 26 años, que golpeó y arrastró a Johan, según una denuncia penal presentada por la oficina de el fiscal de Brooklyn.

La denuncia no menciona su motivo.

Bazar fue puesto en libertad bajo palabra.

La policía le dijo a Lana que nada en su cuerpo la identificaba como judía.

Pero ella y sus hijos son bien conocidos en la escuela como judíos. Los gemelos mostraron con orgullo sus raíces judías y dominicanas en autorretratos que se exhibieron en una muestra de arte reciente. Lana no conocía a la otra familia, pero uno de sus hijos estuvo en una clase con un hijo de la pareja atacante el año pasado.

El portavoz del DOE, Nathaniel Styer, se negó a decir cómo los funcionarios escolares clasificaron el incidente.

“Las graduaciones deben ser momentos de celebración y alegría, y denunciamos enérgicamente a cualquiera que actúe de manera violenta o agresiva durante estos eventos”, dijo.

Pero también culpó a Lana y Johan diciendo que “los informes iniciales que hemos recibido de múltiples testigos indican que ambas familias tuvieron un comportamiento agresivo, pero todavía estamos investigando el asunto y al mismo tiempo estamos interactuando con las familias mientras trabajamos para encontrar una resolución”.

Lana refutó la declaración, insistiendo en que nadie de su familia provocó el ataque y que el personal de la escuela le dijo al oficial que realizó el arresto que los miembros de la otra familia eran los agresores.

“Mi marido estaba intentando calmar la situación. El Departamento de Educación está intentando ocultarlo todo para evitar un mayor escrutinio de este atroz acto antisemita”, precisó Lana.