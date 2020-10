A raíz del triunfo del Presidente Luis Abinader se siente la falta de gerencia y autoridad varias instituciones gubernamentales a lo que todo apunta que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no estaba seguro de que obtendría el triunfo en la contienda presidenciales del pasado 5 de julio de este año.

Una señal de esto es la poca decisión para nombrar a los gerentes en esta provincia de la Vega tenemos el caso del doctor Rafael Darío Collado Guzmán, que fue designado como director Provincial de Salud y Luego nombra en esa posición al doctor Nelson Cosme mientras que posterior Collado fue nombrado director Regional de Salud .

También se dio el caso con el director de Deportes Chevi Rubio aunque fue nombrado dirigentes de su propio partido político emprendieron una lucha en busca de su cancelación.

Esto se ve como una lucha de poder dentro de la estructura política del partido oficialista, el nombramiento de Marino Valdez, aunque a pesar de ser designado como director de Medio Ambiente y juramentado por la Gobernadora Provincial Luisa Jiménez de La Mota hace varias semana aun no lo ha sido nombrado.

Como esta entidad se encuentra el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) en esta institución esta fulgiendo como generante Jaime de León , pero en la nomina aun esta registrado Patricio Leonardo antiguo gerente , esto marca una falta de seguridad así como de perfiles que se adecuan a las instituciones del estado como es el caso de CORAAVEGA, aunque no se ha desinado nadie aunque está siendo dirigida por personas que no son ajena a la institución es decir nombradas por el ex presidente Danilo Medina , aunque muchos dirigentes del PRM e aspiran a dirigirla se han quedado con el traje echo.

Asimismo la dirección Regional de Educación , una de la antuviones tan delicada sigue con los mismos funcionarios del pasado gobierno , es preocupante la falta de manejo de parte de la comisión de Empleos que supuestamente trabajan por larga tanda pero no cuenta con los niveles fundamentales de institucionalidad a esto se le agrega el alto número de funcionarios que están realizando trabajo sin devengar salarios porque esta desvinculados de las instituciones que dirigen.