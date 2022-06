Isabella Wall fue la Directora del Ministerio de Turismo de la República Dominicana en California.

Por Jose Zabala

“Con gran tristeza comparto la inimaginable noticia de que mi mejor amiga y esposa Isabella falleció el viernes pasado después de un ataque masivo. Estoy devastado y perdido en una niebla de incredulidad. Fue solo otro comienzo normal de un día promedio y como un interruptor de luz se había ido. Por favor, oren por nuestras familias y por mí. Nuestro dolor es tan grande. La pérdida es abrumadora. La vida es tan frágil y preciosa. Te quiero, Isabella”, estas fueron las palabras en las redes sociales de su esposo Marty Wall, y de inmediato las reacciones de condolencias no se hicieron esperar de amigos, familiares , compañeros de trabajo, seguidores y admiradores de la talentosa actriz y modelo.

“Con gran pena comparto la partida de nuestra amiga la Modelo Actriz Escritora y Productora Isabella M. Wall .Mis condolencias a su esposo Sr. Marty Wall a su madre Dina Howard, familiares y amigos. Descanse en paz luz eterna para Ella”, así la despidió en las redes sociales la modelo internacional dominicana Carolina Beaumont.

Según reporte de fuente cercana a la fallecida actriz, Isabella murió de Detroit

Algunos datos biográficos de Isabella en el portal Google.

Nacida en República Dominicana el 30 de octubre de 1968, Isabella comenzó su carrera como modelo adolescente. Representando al país en numerosos eventos internacionales. Al llegar a los EE. UU., inmediatamente comenzó a modelar para los mejores diseñadores en la 7th Avenue de Nueva York y en anuncios comerciales nacionales en inglés y español, además de ser presentadora de su propio programa de entrevistas sindicado, «Explosión musical». Fue una mujer inolvidable de Revlon, junto a Cindy Crawford y Whoopi Goldberg. Su organización sin fines de lucro “Alguien se preocupa internacional”, recolecta juguetes, útiles escolares, medicamentos, ropa y fondos para beneficiar a los niños desfavorecidos de las zonas rurales de la República Dominicana. También tienen «Misión Ríe» y

«Bowlarama», Acción de Gracias y Navidad anuales. recaudadores de fondos una velada de cena, comedia, bolos para las personas sin hogar de Union Rescue Mission, LA Mission y San Fernando Valley Rescue Mission; en el que los ingresos también benefician a las personas sin hogar.

Isabella Wall es actriz, vocera, autora y productora. Su carrera comenzó en la televisión como un personaje icónico en la República Dominicana llamado «Olimpia» y rápidamente se mudó a Nueva York para comenzar una carrera estelar como modelo para la línea de los mejores diseñadores Gianni Versace, entre otros. Fue una personalidad al aire para la estación de radio Top 40 Z-100 en Nueva York y ha aparecido en numerosos comerciales de televisión como Payless Shoes, Budweiser, McDonalds, Burger King, AT&T, Ford, la marca American Express y la campaña «got milk». entre otros. Isabella ha aparecido en los medios por su trabajo en temas culturales con Disney, MTV, KTLA, ABC, NBC, FOX, Telemundo, Univision, LA Times, Teen Magazine y más.

Su trabajo en cine y televisión incluye coprotagonizar programas galardonados como:ER, Nip/Tuck, Days Of Our Lives, The Hard Way y Mo' Better Blues. Isabella es autora de Chasing Rubi - La verdad sobre Profirio Rubirosa, el último Playboy (Prensa Literaria - 2005) y la versión en español Persiguiendo a Rubirosa (Impresora Corripio - 2009) sobre la prolífica Diplomática-Playboy dominicana que se dice inspiró la personaje de James Bond. La aclamada biografía fue la primera publicada en inglés sobre Porfirio Rubirosa.

Su productora Encanto Visión, hizo varios largometrajes y programas de televisión sobre estos temas. Votada como una de las Mujeres Inolvidables de Revlon, con créditos que van desde Belleza Internacional, Creadora de Tendencias de Estilo, Experta en Quinceañeras y Representante Especial de la Industria del Turismo de Lujo en eventos como Nuestra Belleza, The Great Bridal Expo, International Women Society, International Immigrants Foundation en NYC y otros. Es la creadora/productora ejecutiva del concurso internacional de vestidos de embajadoras de mujeres, un desfile de disfraces en las Naciones Unidas. Isabella fue la Directora del Ministerio de Turismo de la República Dominicana en California.