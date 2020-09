Falleció el médico neurólogo y neurofisiólogo, Juan Santoni Mendoza (Fao), miembro emérito y expresidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía.

Su cuerpo será velado en la capilla La Paz de la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

Juan Rafael Santoni Mendoza nació el 7 de marzo de 1935 en Santo Domingo, República Dominicana.

Se casó con la Señora, Monica Williams de Santoni y procreó cuatro 4 hijos. Fue presidente y accionista mayoritario de Santwill S.A. RNC 101 55682 1.

Educación y entrenamiento

Realizó sus estudios de primaria en el Colegio Santo Tomas y los secundario en (Freshman & Sophomore); Hackley School, Tarrytown, New York, USA; 3o y 4o; Escuela Normal de Varones, Santo Domingo, Rep. Domininicana.

Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Central de Madrid, España (ahora; Complutense), donde obtuvo un titulo de Medicina y Cirugía ; (29 Julio 1959).

Obtuvo posiciones en Hospitales; Internado Rotatorio y Medicina Interna (1959 a 1961). St. Vincent’s Hospital, Dublin , Irlanda.

También realizó curso de postgrado en Ginecología y Obstetricia; Rotunda Hospital Dublin, (septiembre 1960).

Además de curso de postgrado en Pediatría; Children’s Hospital, Crumlin Road Dublin, (agosto 1961).

Especialización

Estudió neurologia en Institute of Neurology, Queen Square, London WC 1. Titulo: Clinical Neurology and Electroencephalography, October 1961 to October 1963.

Electroencefalografia en el Institute of Neurology, Queen Sq, London Electroencephalography Course, Abril 1962 a Mayo 1963. ( Con el Dr. William Cobb)

Locum Tenens como Jefe de Electroencefalografia en el Hospital Maida Vale, Agosto 1963

Fundación Jiménez Díaz y Gran Hospital de la Beneficencia , Madrid, Octubre 1963 a Enero 1965 ( Dr. Sixto Obrador Alcalde ) Neurorradiología. Clínica Puerta de Hierro, Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirurgicas de la Seguridad Social. Mayo a Agosto 1965 ( Dr. Gimeno Alava)