A primeras horas de la mañana de hoy, fecha establecida por las autoridades para la apertura del semestre 2020-2, muchos profesores y estudiantes no habían podido acceder a la plataforma virtual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

«Los que lo hicieron antes de las 7:00AM, no encontraron cargada las secciones en las aulas virtuales. Por lo que, no ha habido forma de que por medio de la plataforma se contacten los docentes y los estudiantes. No se ha podido iniciar el semestre», denunció la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD).

Ante las situación, la federación hizo un llamado al profesorado y a los estudiantes a tomar la situación con calma, ya que no está en sus manos ni es su responsabilidad, solucionar el problema.

Además, sugirió a las autoridades crear las condiciones para el optimo inicio del semestre y que completen los procesos aún sin completar, como son: La reinscripción de los alumnos faltantes, abrir más secciones, contratar nuevos docentes, dividir las secciones sobre pobladas, cargar las secciones a plataforma virtual, y demás acciones que permitan un real inicio del semestre; mientras tanto, los docentes, seguimos en la mejor disposición de impartir la docencia a nuestros estudiantes.

Sobre las fallas que se pueden presentar, la UASD, recordó que junto a la docencia, también este lunes empezó hacer los ajustes y adecuación, correspondiente a la migración de banner a la plataforma virtual para evitar inconvenientes para el acceso al sistema.