F1 Carrera GP México en directo: Alonso y Sainz hoy, en vivo

Se han cumplido las predicciones con los pocos adelantamientos y la victoria de Verstappen. Una victoria especial, la 14, que le convierte en el piloto que más carreras ha ganado en una temporada. Hamilton volvió a luchar hasta el final, pero no fue suficiente. Nuevo podio de Pérez, para alegría del público

Por Christian Redondo

En cuanto a los españoles, carrera difícil. Sainz, quinto, superó a Leclerc, pero estuvo lejos de los mejores. Alonso tuvo que abandonar por un problema de potencia tras hacer una gran carrera, rodando cómodo en el séptimo lugar.

HISTORY MADE!



Congratulations @Max33Verstappen, more wins in a season than any other driver in F1 history#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/jeCixbkEa3