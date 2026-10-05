Expo Cibao 2026 cierra con negocios por cerca de RD$200 millones y mira a su histórica edición 40

La feria reunió durante cinco días a empresas, emprendedores y consumidores en Santiago; su próxima edición se celebrará del 15 al 19 de septiembre de 2027

Bartolo García

Santiago.– Expo Cibao 2026 concluyó este domingo su edición número 39 con un estimado preliminar de cerca de RD$200 millones en negocios, tras cinco días de actividades comerciales, empresariales y de innovación desarrolladas bajo el lema “Unidos por la Competitividad”.

La organización informó que la cifra económica todavía es provisional y podría aumentar una vez finalice el levantamiento de información entre expositores y visitantes, por lo que el monto definitivo de las operaciones generadas durante la feria será conocido posteriormente.

Durante las cinco jornadas, empresas, emprendedores, consumidores y familias participaron en exhibiciones de productos y servicios, encuentros comerciales y actividades orientadas a generar nuevas conexiones empresariales, manteniendo una amplia presencia de público incluso durante las lluvias registradas el sábado.

La edición estuvo enfocada en resaltar la colaboración entre empresas, instituciones y sectores productivos como una vía para ampliar oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad y el ecosistema empresarial de Santiago y de la región del Cibao.

Con el cierre de la edición 39 comienza también la cuenta regresiva para un aniversario especial. Expo Cibao celebrará su edición número 40 del 15 al 19 de septiembre de 2027, marcando cuatro décadas de trayectoria como plataforma de intercambio comercial y promoción empresarial.

Los organizadores informaron que ya trabajan en nuevas propuestas y experiencias para conmemorar los 40 años de Expo Cibao, con el propósito de continuar innovando y adaptar la feria a los desafíos y oportunidades de los próximos años.

Expo Cibao 2026 contó con el respaldo de patrocinadores y aliados de distintos sectores empresariales y financieros. Con su edición número 39, la feria cerró una jornada marcada por los negocios, las conexiones y la participación, mientras Santiago se prepara para celebrar en 2027 cuatro décadas de este encuentro empresarial.