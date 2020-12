Equipos de emergencia de EE.UU. atienden las consecuencias de una gran explosión registrada en una céntrica calle de la ciudad de Nashville. Los primeros informes señalan que la detonación ocurrió en un vehículo que estaba estacionado en el área, reportan medios locales.

En el video compartido por Buck McCoy, quien vive cerca del área, se muestra el agua cayendo por el techo de su casa, mientras suenan alarmas y se puede escuchar los llantos y gritos de varias personas de fondo.

#BREAKING there’s been some type of explosion in Downtown Nashville. Authorities are trying to figure out what happened. pic.twitter.com/QOt4cMH1Fl