Explota y arde llama buque de la Armada de EEUU en San Diego

El buque de la Armada de EEUU USS Bonhomme Richard arde este domingo después de que se escuchara una explosión, informaron en su cuenta de Twitter los bomberos de la ciudad de San Diego (California).

More views of the #fire burning now on board US #Navy amphibious ship USS #BONHOMME RICHARD LHD6 at 32nd Street Naval Station in San Diego. Reports so far indicate 3 sailors, 1 SDFD fireman injured. At the moment the fire seems to be growing pic.twitter.com/icPblRJOEV

— Chris Cavas (@CavasShips) July 12, 2020