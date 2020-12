Según reportó The Associated Press, todavía no está claro si el hallazgo está conectado al hecho en el que tres personas fueron confirmadas como heridas

La Policía de Nashville, capital del sureño estado de Tennessee, está investigando una explosión que sacudió el centro de la ciudad a primera hora de la mañana de este viernes, día de Navidad, y apuntó a que puede tratarse de un “acto intencionado”.

“Esto parece ser un acto intencionado. Las fuerzas de seguridad están cerrando las calles mientras continúa la investigación”, dijo en su cuenta de Twitter el Departamento de Policía de Nashville.

Columnas de humo en el lugar de una explosión registrada en Nashville, EE.UU., el 25 de diciembre de 2020. Andrew Nelles/Tennessean.com/USA TODAY NETWORK / Reuters

De hecho, horas después el jefe de la policía local, John Drake, reveló que el vehículo que explotó transmitió durante los minutos anteriores una advertencia a todo volumen sobre la inminente explosión: “era una grabación que decía que ‘una bomba explotaría en los próximos 15 minutos’”, dijo.

El funcionario policial explicó que se están tomando precauciones para registrar la zona afectada, pero no hay indicaciones de que haya ningún otro aparato explosivo. No obstante, el daño causado por la detonación fue tal que durante la tarde los vuelos programados para salir de la ciudad fueron suspendidos por problemas en las comunicaciones causados por ella.

Un edificio dañado cerca del lugar de la explosión (Andrew Nelles/Tennessean.com/EEUU TODAY NETWORK a través de REUTERS)

En horas de la tarde, The Associated Press reportó que las autoridades encontraron restos humanos cerca del lugar del estallido. No está claro si están vinculados al hecho o si podrían corresponder al perpetrados o una nueva víctima.

La explosión ocurrió sobre las 6.30 AM hora local (12.30 GMT). Tres personas resultaron heridas y fueron transportadas a hospitales cercanos, pero ninguna está en condición crítica, indicó en una rueda de prensa el portavoz de la Policía, Don Aaron.

La oficina de emergencias de Nashville le dijo a la cadena WKRN que el vehículo estacionado explotó y dañó a varios edificios. Buck McCoy, que vive en el área, publicó videos en Facebook que muestran agua saliendo del techo de su casa. Se escuchan alarmas y gritos en el trasfondo. Además, se podía ver un incendio en la calle afuera. McCoy dijo que las ventanas de su hogar fueron destrozadas.

“Todas mis ventanas, cada una de ellas, fueron destrozadas. Si yo hubiese estado parado allí habría sido horrible”, dijo McCoy. “Se sintió como una bomba. Fue así de grande”.

La explosión en el centro de Nashville (Andrew Nelles/Tennessean.com/USA TODAY NETWORK via REUTERS)



“Había unos cuatro autos incendiados. No sé si estaba tan caliente que simplemente se incendiaron. Y los árboles estaban destrozados”, agregó.

El presidente Donald Trump recibió esta mañana un informe sobre lo ocurrido en Nashville. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el Fiscal General Interino Jeff Rosen también fue informado y ordenó que todos los recursos del departamento estén disponibles para ayudar con la investigación

“El presidente Trump ha sido informado de la explosión en Nashville, Tennessee, y continuará recibiendo información actualizada periódicamente. El Presidente se siente agradecido por la respuesta de los increíbles servicios de emergencias y está rezando por aquellos que resultaron heridos”, dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, Judd Deere, en un breve comunicado.

El Gobernador de Tennessee Bill Lee dijo en su cuenta de Twitter que el estado proveería los recursos necesarios “para determinar qué pasó y quién fue responsable”. Luego dejó un mensaje para los heridos: “Por favor, únanse a Maria Lee (su esposa) y a mí en la oración por los heridos. Agradecemos a todos nuestros agentes que actuaron tan rápidamente esta mañana”. Por su parte, el alcalde de Nashville, John Cooper, dijo que la ciudad tuvo suerte de que el número de heridos fuera limitado.

Los edificios en el área inmediata y más allá fueron sacudidos por una explosión escuchada temprano en la mañana de la Navidad. Múltiples cuerpos de seguridad están indagando lo sucedido, incluida la Policía local, los bomberos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Según cadenas de televisión locales, cuando se produjo la explosión, se pudieron ver llamas y humo negro en el centro de Nashville. Más precisamente, en el corazón turístico de la ciudad, que está repleto de bares, restaurantes y establecimientos donde escuchar música en directo.

“En estos momentos, es un asunto de seguridad pública asegurarnos de que todo el mundo está localizado y de que el incendio no avanza más”, dijo Michael Knight, portavoz del ATF en Nashville, en declaraciones a la agencia Associated Press.

Cerca del lugar en el que se produjo el estallido hay también un museo dedicado a Johnny Cash, considerado el “rey de la música country”. Nashville es conocida como “Music City, USA” (Ciudad de la Música) debido a su importante industria discográfica.

Con información de EFE y AP