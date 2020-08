Una “gran explosión de gas” destruyó por completo tres casas adosadas en Baltimore el lunes, matando a una mujer, hiriendo a varias personas y atrapando al menos a una entre los escombros, dijeron los bomberos.

Al menos tres docenas de bomberos convergieron en la escena del desastre, donde la explosión de gas natural redujo las casas a montones de escombros.

Una cuarta casa de la hilera quedó parcialmente destruida y el vecindario quedó sembrado de cristales de ventanas rotas.

Dos de los ocupantes de las casas fueron trasladados a hospitales en estado grave, mientras que una mujer adulta fue declarada muerta en el lugar, tuiteó el departamento de bomberos.

El sindicato de bomberos tuiteó que unidades especiales de operaciones de rescate estaban buscando a otras personas.

Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX



La compañía de Gas y Electricidad de Baltimore recibió una “llamada inicial” del departamento de bomberos a las 9:54 a.m. del lunes y estaba trabajando para cortar el gas a los edificios en el área inmediata, dijo su portavoz Linda Foy.

