Explosión e incendio en las ruedas de un Boeing 757 durante el despegue

Las ruedas traseras de un Boeing 757 de American Airlines explotaron y se prendieron fuego este miércoles mientras el avión se disponía a despegar desde el aeropuerto internacional de Tampa, en Florida (EE.UU.).

En un video que circula en las redes sociales se puede ver el momento en que las ruedas estallan mientras la aeronave ganaba velocidad para el despegue, dejando a su paso una estela de humo blanco por el fuego. El Boeing disminuyó la velocidad y avanzó hacia el final de la pista.

Cancelación del Vuelo y Evacuación de Pasajeros

JUST IN: American Airlines flight 590 out of Tampa, Florida narrowly avoids disaster after multiple tires blow out during takeoff.



As the plane was picking up speed and seconds away from liftoff, the tires blew out.



The pilot slammed on the brakes as the plane barreled towards… pic.twitter.com/P5kZ3N6pUO