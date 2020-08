View this post on Instagram

Lauren Wambles, conhecida na indústria como Aubrey Gold, de 23 anos, já tinha sido detida seis vezes nos últimos dois anos. A atriz de filmes pornográficos Aubrey Gold (cujo nome verdadeiro é Lauren Wambles) foi detida pela polícia da Florida. A jovem, de 23 anos, era procurada há vários dias e é a principal suspeita de ter assassinado Raul Guillen, de 51 anos a tiro. A investigação ao homicídio do homem começou depois de o corpo ter sido encontrado numa zona de mato em Graceville, no estado norte-americano da Florida. Guillen estava desaparecido deste o início de julho. Segundo as autoridades, a estrela de filmes para adultos enterrou o corpo da vítima numa campa rasa depois de levar a cabo o crime. Terá tido a ajuda de dois amigos, William Shane Parker, de 35 anos, e Jeremy Peters, de 43 anos, ambos cúmplices no crime de homicídio e acusados também de ocultação de cadáver e obstrução à justiça. Lauren Wambles encontra-se em prisão preventiva, numa altura em que a investigação ao crime continua. Os registos da polícia dos EUA mostram que a atriz porno já havia sido detida seis vezes desde 2018, altura em que decidiu dar uma pausa na participação em películas para maiores de 18 anos. As detenções deveram-se a crimes relacionados com posse e tráfico de droga. Antes do interregno, Lauren apareceu em mais de 30 filmes pornográficos.