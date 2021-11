El ex ministro de Defensa de España y experto en temas de seguridad ciudadana, Don José Bono Martínez, asumió los trabajos de asesoría dentro del programa de transformación de la Policía Nacional, y en especial en la formación del personal, tal y como anunció el presidente de la República, Luis Abinader.

La integración de Bono Martínez, nacionalizado dominicano por naturalización, al proceso de transformación integral policial, se produjo durante una reunión de trabajo con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez; el director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then y representantes de la comisión creada por el presidente Abinader para transformar la institución del orden, integrada por el titular Servio Tulio Castaños Guzmán y Roberto Santana.

En el desarrollo del encuentro, celebrado en la sede de la institución del orden, se produjo un amplio y nutrido intercambio de experiencias de la doctrina policial y las buenas prácticas implementadas en España y otras naciones.

Orgulloso de ser policías

“Una parte vital en este proceso es lograr que los policías se sientan orgullosos de ser parte de la institución que representan”, precisó Bono Martínez.

En lo referente al proceso de transformación de la Policía, dijo tener la firme convicción de que “esta es la gran oportunidad de lograr las metas trazadas, ya que estoy seguro de la voluntad del presidente de la República, Luis Abinader”.

Durante el encuentro, Castaños Guzmán, coordinador de la comisión de transformación y modernización de la Policía Nacional, y Santana, coordinador del área académica de este proceso, coincidieron en que se debe trabajar de manera ardua para superar uno de los principales males que aqueja a la institución que es la capacitación.

Precisaron que trabajarán desde las nueve escuelas de formación con que cuenta la Policía, en la formación de agentes enfocandola para que tengan una misma visión de la perspectiva de la doctrina, tras afirmar que se crearán consejos académicos y reforzarán las labores de supervisión.

Valoraron la integración de Don José Bono Martínez al proceso de transformación integral policial, dada su vasta experiencia y la reputación que le antecede por los resultados obtenidos.

Trayectoria impecable

De su lado, el ministro Vásquez Martínez resaltó la trayectoria, respeto, experiencia de Bono Martínez en materia de defensa y seguridad ciudadana.

“Es muy importante poder contar con los aportes de un profesional del área como Don José Bono Martínez (Pepe). Estoy seguro que sus aportes serán de gran ayuda en el proceso de transformación que vive la Policía”, dijo el ministro de Interior.

En tanto que el mayor general Alberto Then dijo estar comprometido junto con los hombres y mujeres de buena voluntad lograremos los objetivos de transformación de la Policía Nacional, “más aún me propongo realizar una policía tal y como lo exigen los nuevos tiempos, que sea de proximidad con el ciudadano, pero también velaré porque se respeten los derechos de las autoridades policiales, ya que, si no se respetan estos derechos, será cuesta arriba garantizar los derechos de los ciudadanos”.

Participantes

En la reunión de trabajo participaron, además, el señor Víctor Benavides, jefe del Gabinete Ministerial del Ministerio de Interior, y los generales Orison Olivence Minaya, subdirector general; Claudio Peguero Castillo, Inspector, y Ernesto Rodríguez, director Central de Prevención, entre otros.