Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue reconocido en la ciudad de New Jersey, New York, por el ex gobernador de esta ciudad.

“Hemos reconocido a Francisco porque se ha ganado el cariño y respeto de todos los dominicanos, incluyendo los del exterior. Es un hombre que goza del respeto de todos, que ha trabajado siempre apegado a la honestidad y con un alto sentido de la justicia” indicó el ex gobernador.

Francisco Domínguez Brito expresó sentirse halagado con el reconocimiento y que: “Este tipo de reconocimientos me siguen comprometiendo aún más con mi proyecto y visión de país, donde los dominicanos en el exterior jugarán un papel primordial. La diáspora dominicana se entrega y trabaja por los nuestros, reconozco en ellos el valor, el coraje y el deseo firme de querer echar hacía delante”.

El aspirante presidencial se encuentra desde el miércoles en los Estados Unidos desarrollando una intensa agenda que incluye juramentaciones, reuniones, eventos recreativos, encuentros con dirigentes, empresarios, religiosos y representantes de medios de comunicación.