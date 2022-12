Ex diputado Rafael Méndez resta calidad moral a Rafael Núñez para criticar a Leonel Fernández

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

NEYBA, Bahoruco: El miembro de la Dirección Central de la Fuerza del

Pueblo, periodista y ex diputado Rafael Méndez, restó calidad moral al

ex director de prensa de la Presidencia, Rafael Núñez, quien criticó

la entrega de cajas navideñas que hizo el ex presidente Leonel

Fernández.

“En este país, hay gente que tienen que aprender a callar, porque ese

Rafael Núñez, quien fuera de los grandes beneficiados de los gobiernos

del presidente Leonel Fernández, y quien llegó en honda 50 al

gobierno, hizo una buena acumulación, hoy tiene la desfachatez de

criticar a quien tanto le apoyó y protegió”.

Méndez entiende que una persona que, como Núñez, se le vendió al

gobierno del PRM, debería tener el pudor de callar, lo que él tanto

destacó en todos los medios y durante los tres gobiernos del ex

presidente Leonel”.

“Rafael Núñez un vergonzoso tránsfuga, que parece que su objetivo de

vida es andar detrás de cheque, sin importar lo que eso significa en

términos morales, si es que le queda algo de ese valor”.