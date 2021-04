El reconocido ex basquetbolista profesional dominicano Manuel Núñez (Manny), de 43 años de edad que fue nombrado recientemente como director del Centro Recreativo John Rollins en Providence (Rhode Island), fue arrestado la semana pasada y acusado el viernes de abusar sexualmente de una estudiante de 14 años de edad.

Es acusado de tres cargos de abuso sexual en primer grado después que la madre de la adolescente presentó una denuncia el 13 de marzo en la policía de Providence, acusándolo de abusar varias veces de su hija.

Núñez, quien sobresalió en varias ligas de baloncesto en Rhode Island y brilló como profesional en la República Dominicana, fue designado en la posición por el alcalde de Providence, Jorge Elorza, después de recibir varios reconocimientos por su dedicación a entrenar a niños y niñas y adolescentes en equipos locales de ese deporte.

También recibió un pergamino en 2020 de la Asamblea General de Rhode Island en mérito a su labor deportiva y comunitaria y su contribución al deporte dominicano en ese estado.

Fue cancelado de inmediato como director del referido centro, anuncio que hizo el alcalde luego del arresto y los cargos.

Los fiscales lo acusan de agredir sexualmente a la menor en el mismo centro educativo.

Núñez jugó baloncesto en la Universsidad Estatal de Massachusetts, extensión de Boston (UMass-Boston) y estuvo por poco tiempo en la gira “And 1 Street Ball” y en la liga profesional de República Dominicana.

Hizo trabajos comunitarios en las calles para el Institute for Non Violence (Instituto para la No Violencia).

La fiscalía señaló posteriormente que el supuesto asalto sexual a la adolescente ocurrió en una de las canchas donde Núñez la entrenaba.

Núñez, quien residente en la ciudad de Cranston, habría abusado de la niña en uno de los gimnasios del complejo, en la calle Smith, según una portavoz la portavoz de la policía, Lindsay M. Lague.

El 31 de marzo, la madre de la niña informó que Núñez había agredido sexualmente a la menor varias veces, dijo Lague en el comunicado de prensa.

La madre fue al Departamento de Policía de Providence el 13 de marzo para informar que su hija fue agredida sexualmente en varias ocasiones por Núñez.

La policía dijo que la adolescente participaba en una liga de baloncesto juvenil patrocinada y dirigida por Núñez.

Un portavoz del alcalde Jorge Elorza dijo que Núñez fue contratado como director del Centro Recreativo John Rollins situado en el 674 de la avenida Praire en Providence una semana antes de los presuntos ataques sexuales a la estudiante.

Por Miguel Cruz Tejada