ETED reporta caída de más de 50 % en fallas y proyecta 600 MW de almacenamiento energético

Alfonso Rodríguez destacó inversiones en transmisión, nuevas líneas y baterías como parte de la transformación de la red eléctrica dominicana ante el avance de las energías renovables

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) atraviesa un proceso de transformación apoyado en nuevas inversiones, mantenimiento y tecnología, afirmó su vicepresidente ejecutivo, Alfonso Rodríguez Tejada, al destacar que las interrupciones vinculadas a las redes de transmisión se han reducido en más de un 50 %.

Rodríguez explicó que las fallas atribuibles a la ETED entre enero y octubre de 2026 representan aproximadamente la mitad de las registradas en igual período de 2025, resultado que vinculó con mejoras en el Centro de Control de Energía, las reservas operativas, el despacho y la capacitación de los operadores.

Durante su participación en el programa Zol de la Mañana, en el marco de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLACDE), el funcionario señaló que la institución está ejecutando el 100 % de su presupuesto y ha reforzado su capacidad de mantenimiento mediante nuevos equipos y una flotilla propia.

Entre los proyectos estratégicos mencionó la línea Puerto Plata–Río San Juan, prevista para entrar en operación a finales de 2026, y la línea de 345 kV Punta Catalina–15 de Agosto, cuya inauguración está proyectada para mediados de 2027. “Estamos dando el otro paso, que es convertirnos en el habilitador de la transición energética y digital de República Dominicana”, expresó.

Rodríguez también informó que la ETED impulsa una iniciativa para incorporar 600 megavatios de almacenamiento mediante baterías con inversión privada, como respuesta al crecimiento de las fuentes renovables y a la necesidad de aportar mayor flexibilidad y capacidad de respuesta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El ejecutivo relacionó estos avances con análisis realizados desde Puerto Rico y otros países de Centroamérica sobre la estrategia energética dominicana. Durante la entrevista sostuvo que la política aplicada en materia de combustibles ha contribuido a contener el impacto de los costos energéticos sobre la inflación y los ciudadanos, mientras un análisis citado desde Puerto Rico compara ambos modelos frente a la crisis energética.

La discusión se produce en el marco de la XI Semana de la Energía de la OLACDE, que reúne en República Dominicana a representantes del sector energético de América Latina y el Caribe. En ese escenario, la ETED mantiene su agenda de ampliación de la red, nuevas infraestructuras y almacenamiento energético para fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico nacional.