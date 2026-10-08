ETED apuesta por redes inteligentes e IA para acelerar la transición energética en República Dominicana

Alfonso Rodríguez Tejada afirmó que la modernización de la red de transmisión será clave para integrar más energías renovables, fortalecer la resiliencia del sistema y avanzar hacia una interconexión con Puerto Rico

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) impulsa la modernización de su infraestructura para responder al crecimiento de las energías renovables y a las nuevas tecnologías que están transformando el sector energético. Así lo afirmó su vicepresidente ejecutivo, Alfonso Rodríguez Tejada, durante su participación en la XI Semana de la Energía de OLACDE.

Al intervenir en el Panel de Integración Eléctrica Regional, Rodríguez Tejada señaló que uno de los principales desafíos para los operadores de transmisión es aumentar la flexibilidad y resiliencia de la red ante una matriz energética cada vez más diversificada. En ese contexto, destacó el papel de herramientas como las Smart Grids y los modelos predictivos de operación basados en inteligencia artificial.

El ejecutivo explicó que la reducción de los costos de las tecnologías renovables y la incorporación de sistemas de almacenamiento han modificado las condiciones del mercado eléctrico. Como ejemplo, citó la reciente licitación dominicana de energías renovables variables con almacenamiento, cuya integración requiere nueva infraestructura capaz de gestionar de forma segura la variabilidad de las centrales ubicadas en distintos puntos del territorio.

Rodríguez Tejada resaltó además que la ETED ha implementado un Operator Training Simulator (OTS), herramienta destinada a desarrollar nuevas capacidades y fortalecer la respuesta del sistema eléctrico nacional ante diferentes escenarios operativos.

Asimismo, indicó que República Dominicana ha logrado incorporar una mayor participación de generación fotovoltaica y eólica mediante modelos matemáticos y operativos aplicados desde el Centro de Control de Energía, pese a que el país dispone de una participación hídrica limitada en comparación con otras naciones de la región.

Durante el panel también se analizaron las posibilidades de una mayor integración eléctrica regional. En ese sentido, Rodríguez Tejada señaló que uno de los objetivos para los próximos cinco años es avanzar en el Proyecto Hostos, iniciativa que contempla una interconexión energética entre República Dominicana y Puerto Rico mediante un cable submarino.

El encuentro fue moderado por Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLACDE, y contó con representantes del BID, la Comisión Europea, ISA Energía e InterEnergy. La ETED participa en la XI Semana de la Energía con el propósito de promover iniciativas de modernización, fortalecimiento e innovación que contribuyan a consolidar su papel como habilitador de la transición energética y digital de República Dominicana.