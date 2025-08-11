ETED anuncia mantenimiento en línea de transmisión 69 kV en Santiago y San José de las Matas

La intervención preventiva afectará temporalmente el servicio eléctrico en empresas y comunidades de la zona

Bartolo García

Santiago, RD. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes 12 de agosto realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión 69 kV Corporación Zona Franca Santiago – SAJOMA.

La jornada técnica se desarrollará en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y consistirá en la sustitución de estructuras deterioradas, con el fin de optimizar la seguridad y la eficiencia del servicio eléctrico.

Durante el período de ejecución, el municipio San José de las Matas, en la provincia Santiago, experimentará interrupciones transitorias en el suministro eléctrico.

Entre las empresas afectadas de forma temporal se encuentran Baltimore Dominicana, Envases Antillanos, Ferretería Ochoa Las Charcas, Artículos de Piel Los Favoritos, Acero Cibao y PIMCO.

La ETED destacó que estas labores forman parte de su programa de mantenimiento preventivo semanal, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad del sistema y prevenir averías mayores.

La empresa pidió disculpas a los residentes y negocios que se verán impactados, apelando a la comprensión ciudadana ante los beneficios a largo plazo que traerá la intervención.

Asimismo, recordó que la calidad del servicio de transporte de energía en alta tensión es un compromiso asumido por la institución, en línea con las directrices del Gobierno central.

Este mantenimiento busca no solo prevenir fallos en la red, sino también aumentar la capacidad de respuesta ante eventualidades que puedan afectar el suministro eléctrico en la región norte.

La ETED enfatizó que todas sus labores cumplen con protocolos de seguridad y estándares internacionales para minimizar riesgos y garantizar la continuidad del servicio.

En ese sentido, la compañía reiteró que el desarrollo de estas acciones es vital para sostener el crecimiento industrial y comercial de la zona, especialmente en polos productivos como la Zona Franca de Santiago.

Sobre la ETED, se explicó que es una empresa estatal descentralizada responsable de construir, expandir y operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Además de transportar energía eléctrica en alta tensión, la institución también ofrece servicios de telecomunicaciones por fibra óptica a todo el territorio nacional.

La ETED concluyó reiterando que continuará trabajando de manera planificada para fortalecer la red eléctrica nacional y responder de forma oportuna a las necesidades energéticas del país.

