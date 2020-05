Estudio sugiere que el coronavirus se afianza en el cuerpo a través de la nariz

El riesgo de contagio disminuye a medida que el virus se desplaza hacia los pulmones

Las superficies nasales podrían ser el foco inicial dominante para la infección de covid-19, según se desprende de un estudio a cargo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE.UU.) publicado el pasado 26 de mayo en la revista científica Dell.

El estudio sugiere que las células más infectadas por el virus SARS-CoV-2 se alojan dentro de la nariz. El equipo examinó con qué facilidad el virus afectó a diferentes tipos de células dentro del cuerpo humano y descubrió una acumulación focal de células de neumocitos infectados con SARS-CoV-2 en las vías respiratorias y las regiones alveolares.

