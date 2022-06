Este estudio de la Universidad Rutgers revela que aún existen percepciones erróneas de que todos los productos de tabaco son igualmente dañinos, a diferencia del hecho de que el tabaco quemado, como sucede en el cigarrillo tradicional, es el más peligroso.

Un estudio realizado por la Universidad Rutgers en Estados Unidos revela que el 70 por ciento de los médicos informaron que sus pacientes adultos fumadores les habían preguntado sobre los cigarrillos electrónicos y otros productos libres de humo, evidenciando un creciente interés en mejores alternativas que el cigarrillo tradicional. Un tercio de los doctores dijo, además, que sus pacientes les habían preguntado en los últimos 30 días.

El estudio fue publicado por la Journal of The American Medical Association, una de las revistas de divulgación científica más importantes del mundo. De acuerdo con el mismo, los médicos son significativamente más propensos a recomendar cigarrillos electrónicos para fumadores empedernidos, mientras que recomiendan medicamentos aprobados por la FDA, como chicles o pastillas de nicotina, para fumadores ocasionales.

“Es importante comprender las perspectivas de los médicos sobre los cigarrillos electrónicos como un medio para la reducción de daños. A medida que crece la evidencia que muestra que los cigarrillos electrónicos son potencialmente efectivos para dejar de fumar, pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción del uso de cigarrillos convencionales y, posteriormente, de las enfermedades causadas por el tabaco”, dijo Michael Steinberg, autor del estudio. Steinberg es director médico del Programa de Dependencia del Tabaco de Rutgers en el Centro de Estudios del Tabaco y jefe de división en el Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina Rutgers.

Resultados de la investigación sugieren que mientras más médicos entiendan que no todos los productos del tabaco son igualmente dañinos más probable será que recomienden los cigarrillos electrónicos u otros productos libres de humo a las personas que buscan dejar de fumar o que reciben tratamiento por una enfermedad causada por el tabaco.

La combustión, principal causa de daño.

“Es fundamental abordar las percepciones erróneas de los médicos y educarlos, en particular corrigiendo sus percepciones erróneas de que todos los productos de tabaco son igualmente dañinos, a diferencia del hecho de que el tabaco quemado es, con mucho, el más peligroso”, aseguró la autora principal Cristine Delnevo, directora del Centro de Estudios del Tabaco de Rutgers y profesora de Comportamiento, Sociedad y Políticas de Salud en la Escuela de Salud Pública de Rutgers.

Aunque se ha avanzado en la reducción del tabaquismo en las últimas décadas, éste sigue estando asociado con aproximadamente 480 000 muertes en los EE. UU. cada año, y todavía se necesitan estrategias eficaces para reducir esta pérdida.

Hoy existen productos libres de humo científicamente sustentados como mejores opciones que continuar fumando, ya que, a diferencia del cigarrillo tradicional, eliminan el proceso de combustión, que es la principal causa de daño vinculada al tabaquismo. En los últimos años, se han desarrollado productos alternativos a los cigarrillos, como es el caso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, dirigidos a aquellas personas que de cualquier forma seguirán fumando.

