Estudiantes dominicanos de secundaria ganaron una de las categorías en la competencia internacional Human Exploration Rover Challenge (HERC) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

El equipo, del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, ubicado en la provincia Hermanas Mirabal, ganó en la categoría Task Challenge Award.

La información la ofreció la NASA en las redes sociales de su cuenta sobre Rover Challenge, en la que indica que los dominicanos fueron premiados junto al equipo Trine University, el cual participó en la división sobre universidades.

3D printing is critical to human space exploration and #HERC. Teams had to design and build a 3D-printed tool for collecting liquid samples. The winners are: Liceo Cientifico High School in the high school division, and Trine University in the college division. pic.twitter.com/GU3ymJ2Ea5