Las imágenes paralizaron los corazones de todos: dos motos en el piso prendidas fuego. En un primer momento se temió lo peor, pero los pilotos pudieron salvarse t todo quedó en un enorme susto. Fue en el Gran Premio de Estiria, décima fecha de la temporada de MotoGP, donde el español Dani Pedrosa (KTM) -recién regresado a la competencia-y el italiano Lorenzo Savadori (Aprilia), protagonizaron un espectacular accidente en el Autódromo Red Bull de Austria.

Cumplidas las dos primeras vueltas, Pedrosa sufrió una caída en la tercera curva. El español, que retornó a la categoría reina en esta competencia a bordo de su KTM, perdió estabilidad y se cayó mientras circulaba en el medio del pelotón. Dani salió despedido y su moto la embistió la Aprilia de Salvadori.

Tras este impacto, ambas motos tomaron fuego en el medio de la pista, mientras los corredores fueron asistidos rápidamente por los oficiales y colaboradores de pista. Savadori, quien se encontró consciente al igual que Pedrosa, fue trasladado en ambulancia hasta el centro médico del circuito austríaco para un control de rutina.

Debido a esta situación, y mientras se extinguían las llamas de las unidades en el medio de la pista, la dirección de la prueba colocó bandera roja y la carrera se detuvo hasta que se limpiara el sector, debiendo los pilotos ingresar a boxes y esperar la hora del reinicio del GP, con el orden de partida de la grilla original.

La Aprilia de Lorenzo Savadori empezó a arder tras chocar la KTM de Dani Pedrosa (REUTERS/Borut Zivulovic)



Si bien en un comienzo Savadori no manifestó dolores, una vez en el centro médico se conoció el resultado de los estudios a los que se sometió para comprobar que no había traumatismos en su cabeza y cuerpo. Al principio el italiano pareció tener solo un golpe en el tobillo que no le impidió obtener el visto bueno de los médicos para la reanudación, pero Aprilia prefirió frenar al piloto, quien luego recibió la noticia de la fractura del tobillo derecho.

Por este motivo, Savadori será operado en las próximas horas y se verá obligado a estar ausente dentro de una semana en el GP de Austria, también previsto para el Red Bull Ring. Se supone que podría volver a subirse a la Aprilia en el GP de Gran Bretaña, previsto para el 29 de agosto.

La sucesión entre las curvas 2 y 3 ya fue protagonista en otro accidente el año pasado. El italiano Franco Morbidelli chocó a muy alta velocidad con el francés Johann Zarco. Sus motos, lanzadas sin pilotos, terminaron golpeando al italiano Valentino Rossi y al español Maverick Viñales.

Pedrosa en la pista, mientra la motos de Savadori estaba incendiada.



Varios pilotos, como el británico Cal Crutchlow, sustituto en Yamaha-SRT, expresaron este fin de semana sus reservas sobre la seguridad del circuito, en especial en las curvas 2 y 3.

Una vez que se reanudó la competencia, el triunfo correspondió al español Jorge Martín (Ducati). El podio lo completaron su compatriota, Joan Mir (Suzuki) y Fabio Quartararo (Yamaha), quien continúa en la vanguardia del campeonato con 172 puntos y supera por 40 al propio Zarco (Ducati), quien este domingo resultó sexto. Tercero en la tabla está Mir, a 51 unidades.

El próximo domingo, en el mismo escenario se correrá el Gran Premio de Austria, válida por la undécima fecha del año.