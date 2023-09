Estrella de la WWE aseguró que está ganando una fortuna en OnlyFans

Amanda Rose Saccomanno, mejor conocida como Mandy Rose por los fanáticos de la WWE, tuvo una carrera muy exitosa en el deporte espectáculo entre 2015 y 2022, año en que la empresa liderada entonces por Vince McMahon decidió liberarla de su contrato porque había empezado a compartir contenido erótico en OnlyFans.

Y aunque muchos medios consideraron que ese sería el fin de Mandy, lo cierto es que sólo era el comienzo, pues en una reciente entrevista para TMZ, la también fisicoculturista dio a entender que está viviendo el mejor momento de su vida gracias a OnlyFans.

“Ha sido increíble. Económicamente, me ha ido muy bien. Y, sinceramente, personal y mentalmente, me ha ido de maravilla. Tengo mucho más tiempo para estar con mi familia e involucrarme en más cosas en las que nunca pensé que me involucraría”, confesó Rose.

“Ahora tengo mucha libertad financiera, lo que es realmente increíble”

Mandy también señala que el ingreso que ha generado en OnlyFans le ha permitido tener mucha más libertad financiera que cuando estaba en una empresa tan reconocida como lo es WWE. Ahora, se encuentra ayudando a su familia en un nuevo negocio del que no compartió muchos detalles.

“Debo decir que me ha cambiado la vida… Estoy muy bendecida, pero debo decir que ahora mismo tengo mucha libertad financiera, lo que es realmente increíble. Por eso estoy tan agradecida de poder ayudar a mi familia y rejuvenecer su negocio, y continuar con mi futuro”.

Mandy Rose aseguró que tiene mucho que agradecerle a la WWE, pero al mismo tiempo, se sintió muy mal cuando no renovó su contrato

En lo que respecta a su paso por WWE, Rose confesó que su vida como luchadora profesional “no se ha acabado”, aunque no reveló si ya se encuentra hablando con la familia McMahon sobre un posible regreso al cuadrilátero más famoso del mundo.

En enero de 2023, Rose brindó los primeros detalles acerca de su salida de WWE, asegurando que se sentía agradecida por la gran oportunidad que supuso ser parte de esta empresa luchística. Sin embargo, también confesó que tras quedarse sin contrato, tuvo varios pensamientos negativos rondando en su cabeza.

“Perder el título fue un golpe muy duro. Me sentí muy decepcionada. Al final del día, mi propósito había desaparecido. Me sentí perdida y confundida por todo el trabajo duro. Cuando volvía a casa, se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Siempre piensas que hay preguntas sin respuesta. Al fin y al cabo, me encanta lo que he hecho en WWE y me encanta la plataforma que me ofrecieron. Les estaré eternamente agradecida”.

“Nadie quiere recibir esa llamada de que te despiden del trabajo. Estaba muy dolida y muy decepcionada”

En esta entrevista celebrada con USA Network, la luchadora también aseguró sentirse “muy dolida” por la decisión de la empresa, pero también orgullosa de haber alcanzado tantos logros en menos de una década.

“Estoy dolida… muy dolida. Nadie quiere recibir esa llamada de que te despiden de ningún trabajo. Estaba muy dolida y muy decepcionada. Estaba más decepcionada por todo lo que he puesto en el negocio, pero sólo en el último año y medio, fui campeona durante 413 días, unifiqué los dos títulos, fui la tercera Campeona Femenina de NXT que más tiempo ha reinado. También creé esta facción imprescindible con otras dos mujeres que yo crié. Pude ver a muchas mujeres desarrollar sus personajes y son más jóvenes que yo y están al principio de sus carreras. Para mí, eso fue muy importante porque fue muy gratificante”.

Hoy en día, WWE vive un momento complicado con despidos masivos. Al respecto, Rose invita a todos aquellos luchadores afectados a que se atrevan a buscar “nuevos horizontes”.

“Sí les digo a aquellos luchadores que tienen miedo de dejarlo todo por buscar nuevos horizontes, que se arriesguen porque es posible y pueden estar mejor”, dijo Mandy Rose invitando a otros luchadores a ser parte de OnlyFans

“Jamás diré algo malo (de WWE) porque les debo muchísimas cosas, me dieron empleo por tanto tiempo y gran parte de mi fama es por ellos, pero sí les digo a aquellos luchadores que tienen miedo de dejarlo todo por buscar nuevos horizontes, que se arriesguen porque es posible y pueden estar mejor”, sentenció la modelo de 33 años.