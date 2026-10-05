Esther Mariel Ramírez representará a República Dominicana en Mundial de Ajedrez en España

La joven atleta competirá en el Campeonato Mundial FIDE Sub-7 a Sub-17, que se celebrará del 13 al 21 de octubre de 2026 en Roquetas de Mar, Almería

Bartolo García

Santo Domingo Este.– República Dominicana estará representada en el Campeonato Mundial de Ajedrez FIDE de las categorías Sub-7 a Sub-17 por la atleta infantil Esther Mariel Ramírez Tavera, quien viajará a España para competir en esta importante cita internacional.

El torneo se desarrollará del 13 al 21 de octubre de 2026 en Roquetas de Mar, Almería, donde se reunirán jóvenes ajedrecistas de diferentes países para participar en las distintas categorías contempladas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Braulio Ramirez acompañado de José Ernesto Marte Piantini cónsul general de la República Dominicana en Madrid

Ramírez Tavera competirá oficialmente en la categoría femenina, llevando la representación tricolor en una competencia que forma parte del calendario mundial de las categorías infantiles y juveniles del llamado “deporte ciencia”.

La delegación dominicana estará encabezada por Braulio Fernando Nicolás Ramírez Reyes, quien fue acreditado como jefe de delegación para acompañar la participación del país durante el campeonato mundialista.

Como parte de los preparativos del viaje, Ramírez sostuvo un encuentro con el cónsul de España, dentro de las gestiones realizadas para completar el proceso de visado y garantizar la participación de la representación dominicana en territorio español.

Braulio Ramírez también se desempeña como director ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) y ejerce labores docentes en el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

La presencia de Esther Mariel Ramírez en el Mundial FIDE Sub-7 a Sub-17 coloca nuevamente a República Dominicana en un escenario internacional del ajedrez juvenil, con una representación enfocada en proyectar el talento infantil dominicano frente a competidores de otras naciones.