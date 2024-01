Este es el mejor regalo para los niños (y no es un juguete), según una psicóloga clínica infantil

Papá Noel, Reyes Magos, las notas, los cumpleaños… son sólo algunos ejemplos en los que los padres prometen recompensas materiales a cambio del buen comportamiento de sus hijos. Son acciones que siempre hemos hecho pero en la sociedad actual en la que los niños tienen de todo y de forma inmediata ¿sigue teniendo sentido? Marta Peña Ramos, docente de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, experta en Psicología Clínica Infantil y Adolescente, nos explica qué podemos hacer para potenciar el buen comportamiento sin recurrir a regalos materiales.

Como explica la psicóloga, “el refuerzo positivo va a conseguir que el buen comportamiento quede recompensado y que tienda a repetirse”. En su opinión, lo que tenemos que analizar es el tipo de refuerzo que estamos dando. “Si nos basamos en regalos (considerándolo como objeto material), lo que conseguimos es vincular cualquier comportamiento a una recompensa externa, lo que llamamos motivación extrínseca”.

Este tipo de acción, explica, “va a requerir continuar dando regalos para mantener dicha motivación y va a suponer una acumulación de regalos materiales”. Entonces, ¿la motivación extrínseca es mala? Según la experta, no del todo. De hecho, en el caso de los adultos, esto se hace mes a mes ya que al trabajar nos dan dinero (refuerzo positivo y material), y, ¿qué supone esto? “Que mes a mes para premiar y motivar nuestro trabajo recibimos el sueldo. Si volvemos a la infancia, mantener ese ritmo de “sueldo” (en este caso, premios materiales) para fomentar el buen comportamiento día a día se hace muy complicado”.

Entonces, en el caso de los Reyes Magos o Papá Noel, ¿qué fórmulas alternativas existen para equilibrar tradición y desarrollo afectivo adecuado? Estos momentos son algo puntual, por lo que “no es malo que ese día se reciban regalos, eso sí, controlando la cantidad que reciben puesto que en muchas ocasiones son tantos, que es abrumador”, aconseja la psicóloga. El problema, con respecto a esto, “viene cuando se vincula el comportamiento del resto del año a esa fecha, puesto que estamos recompensando un buen comportamiento muy a largo plazo y se sabe que la efectividad del refuerzo para aumentar una conducta es mayor si se da de forma inmediata”.

Algo que no debemos hacer es vincularlo al miedo y no cumplirlo. Usar la expresión “si te portas mal, no te traerán regalos, supone una amenaza irreal puesto que, llegado el día, se hayan portado bien o mal el resto del año, van a recibir regalos”. Otro consejo es “definir de forma más concreta qué es portarse bien o mal, puesto que muchas veces es tan ambiguo que para los niños es difícil saber qué deben cambiar”.

Los mejores regalos para Reyes y Papá Noel

En opinión de la experta en psicología infantil el mejor regalo para los niños “es pasar tiempo de calidad con las personas que los quieren. Como padres y madres, solemos estar metidos en el caos de la rutina, de las prisas, el móvil, las redes sociales, por lo que desconectar del mundo para conectar con ellos, es algo importantísimo”.

En cuanto a los regalos materiales, los mejores juguetes serán aquellos que tienen una parte educativa. Su consejo es “incluir regalos adaptados a su edad y que fomenten los hitos del desarrollo”.

Por qué los niños no valoran lo que tienen ni reciben

La realidad es que, hoy en día, la mayoría de los niños no valoran los regalos materiales y esto es así porque reciben muchos y de forma inmediata lo que fomenta el “quiero-tengo”. A esto, hay que añadir la falta de tiempo para disfrutar de todo. “Entre las clases, las extraescolares, los trayectos, las rutinas, muchas veces no tienen tiempo para usarlos”, señala.

Qué hacer para que los niños sean buenos sin recompensas

Uno de los grandes retos de los padres en la educación de sus hijos es conseguir que se comporten bien. El primer paso para conseguir esto es ser modelo para nuestros hijos. “Desde bien pequeñitos, se fijan y absorben todo lo que hacemos y lo imitan, por lo que es importante que nuestra actitud y comportamiento sea el adecuado”, señala la Peña Ramos.

Por otro lado, “es fundamental analizar qué estamos considerando como un mal comportamiento por parte de nuestros hijos”. Y es que, como indica, “hay padres que dicen que su hijo se porta mal porque no hace las tareas de la casa, por ejemplo, cuando la realidad es que, como adultos, no le ayudamos a aprender a hacerlas, es decir, no les damos la responsabilidad que les corresponde por edad y no dedicamos el tiempo que requiere el aprendizaje de la tarea (queremos que lo hagan bien y rápido sin haber invertido en esa enseñanza)”.

En este sentido, hay veces que “dejamos que hagan la tarea, pero cuando no la hacen perfecta, vamos a escondidas a “arreglarlo” y eso hace que los menores sientan que no se ha valorado su esfuerzo, entienden que lo han hecho mal y no vuelven a hacerlo porque “para qué voy a esforzarme si luego va mi padre/madre y deshacen lo que yo he hecho y lo vuelven a hacer ellos, pues es doble trabajo”, teniendo como resultado “que no hacen sus tareas”. Este es un ejemplo concreto de muchos. En su opinión “ cada uno tendría que analizar su situación personal como padres y madres y no solo quedarnos con el “se porta mal”.

Las mejores recompensas

No todas las recompensas tienen que ser materiales. “Un refuerzo y recompensa también puede ser una tarde haciendo una actividad que les guste en familia”, señala. Eso sí, “tenemos que hacer el esfuerzo de que sea un tiempo “de verdad”, no estar con ellos mientras miramos el móvil o estamos pensando en otras cosas, toda nuestra atención tiene que estar volcada en ese momento compartido”. Por otro lado, “hay muchas recompensas que podemos usar y que no valoramos como premio, aunque sí que lo son, por ejemplo, un reconocimiento o halago, como un “muy bien”, “estoy orgulloso de ti”, es también una recompensa, no material, que refuerza la conducta”.

Castigos ¿sí o no?

Otra pregunta que se hacen los padres a la hora de educar a los niños está relacionada con los castigos. ¿Son buenos o malos? Según la experta, “si respondemos al mal comportamiento dando un castigo (castigo positivo) o privando de un obsequio (castigo negativo), siguiendo las directrices de la teoría del condicionamiento operante, vamos a conseguir que el mal comportamiento se reduzca”. Sin embargo, “este tipo de educación se fomenta constantemente en la amenaza, en el miedo y en estímulos aversivos y desagradables, lo que crea un clima poco adecuado para el aprendizaje”, advierte.

En su opinión, “los castigos no son adecuados. De hecho, portarse bien por miedo a un castigo, no es un buen aprendizaje”. Lo que sí es un buen aprendizaje es “utilizar el refuerzo, tanto positivo o negativo, teniendo en cuenta que no siempre tiene que ser material. Esto es mucho más motivante y favorable para un buen comportamiento”.

En todo este contexto, hay que tener en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentra el niño, “puesto que muchas veces, como adultos, consideramos mal comportamiento acciones que forman parte del desarrollo normal del niño. En este caso no debemos castigar sino “ayudar a gestionarlas sin considerarlas como un desafío del menor al adulto”. Y por supuesto, “hay que definir de forma concreta, medible y limitada qué consideramos un buen/mal comportamiento para poder aplicar los refuerzos adecuadamente”, concluye.