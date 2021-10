La Asociación de Boxeo de Santiago realizará desde las dos de la tarde de hoy viernes 22 de octubre en el gimnasio Don Pedro Cruz, del estadio Cibao, un cartel para completar la selección de esta provincia que participará en el campeonato nacional élite de ese deporte.

Así fue dado a conocer por los señores, Ariel Acosta, presidente de la mencionada asociación y el maestro Guelo Pérez, encargado y entrenador de dicha selección, quienes coincidieron en señalar que, los boxeadores que buscarán quedarse en el equipo de Santiago, todos están muy bien preparados.

El cartel cuenta con cinco peleas, los ganadores completarán la selección junto a los ya escogidos, según se dijo, ya hay siete pugilistas en la misma, de un total de doce atletas que serán los representantes de Santiago.

El cartel es el siguiente: En los 51 kilogramos (kg), se medirán, Ángel Rodríguez (Club Diego Sosa CDS) vs Anthony Castro (Club Rubén Espino CRE); en los 54 kg, Endry Carela (Los Idóneos LI) vs Héctor Rojas (CRE) y en 63.5 kg, Franklin Fondeur (CRE) vs Jefry Hernández (CRE).

Completan la cartelera, en los 67 kg, Erifonso Núñez (CDS) vs Claudio Espinal (Gimnasio Don Pedro Cruz) y en 71 kg, Delvys Vargas (CRE) vs Junior Aybar (CRE).

No se permitirá entrada de público pues el lugar es muy pequeño, podrán asistir los periodistas identificados y con su tarjeta de vacunación.