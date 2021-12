“Todo iba de maravillas hasta que comenzaron los ‘secretos financieros’. Me sentía atrapada en un matrimonio en el que mi esposo era un controlador patológico, sí, ¡patológico! Me llamaba 20 veces al día, quería controlar mi vestuario, mis amistades y todo lo que yo hacía”.

Esa cita es de uno de los testimonios que con frecuencia escucha la psicóloga Mónica Báez Sosa, por parte de pacientes que ven desvanecer su matrimonio por los “secretos financieros”.

La especialista utilizó uno de sus casos como referencia para hacer notar lo dañino que es cuando se interpone el dinero en la relación. En ningún momento cita el nombre de la persona para cumplir con el secreto y ética profesional.

Esa misma paciente le contó que un día cualquiera salió de compras y sintió una euforia y alegría indescriptibles. Por un momento se me olvidó de lo que estaba viviendo en casa. Cada vez que podía salía de compras. “Era un momento de gratificación inmediata que me compensaba y hacía que me olvidase de mis problemas de pareja”, le confesó.

Trae a colación la especialista del Grupo Profesional Psicológicamente, que otro día, en este proceso, que cada vez estaba peor, comenzó a coger prestado para solventar las compras compulsivas. Ya era deudora y compradora, y todo tenía su origen en “mis conflictos matrimoniales y como ven, el dinero es un síntoma”. Esto ponía en peligro su matrimonio como ocurre con muchas otras parejas que tienen una relación a punto del colapso por culpa del dinero.

¿Dónde está el origen?

Según la psicóloga Mónica Báez Sosa, los comportamientos disfuncionales con el dinero tienen generalmente su causa en un problema cuyo origen pudiese ser por algún trastorno como por ejemplo la bipolaridad que en momentos de etapa maníaca se tiende al gasto de manera compulsiva.

“Pero de igual forma una persona con TLP (trastorno lÍmite de la personalidad) genera impulsividad en sus gastos, deudas y otro trastorno como la ludopatía que en la última revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM5), el juego patológico se considera como un trastorno adictivo y que en el DSM-IV se consideraba un trastorno de control de impulsos, este último es también un condicionante de los perfiles financieros que tratamos en terapia”.

Sobre el caso en particular, la especialista comenta que, afortunadamente, la pareja trabajó sus problemas de control, comunicación entre otros, y obviamente al encontrar un balance y regulación emocional, las conductas adictivas a compras y las deudas desaparecieron.

“Por eso es que insistimos en la importancia de buscar ayuda antes de permitir que por esta razón se termine el matrimonio. Con ellos se trabajó en terapia y no han vuelto a recaer con estas disfunciones de dinero”.

Por la importancia que tiene aceptar los problemas para buscarle la solución adecuada, es que la experta exhorta a las parejas con algún tipo de situaciones como la tratada en este artículo, a que para el nuevo año se planteen como meta trabajar en las situaciones de control, comunicación y de otras índoles para que encuentren su balance y regulación emocional. “De esta manera, también se evitan los temas de violencia que son generadores por disfunciones en las economías personales”, concluye.