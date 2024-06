Esta semana Fiestas y Personalidades recibe al actor, director, locutor y productor José Roberto Díaz

El destacado nos habla de su vida, de su trayectoria, su pasión por el teatro que celebrará con la puesta en escena de la obra ‘Weekend en Puntacana’. También, recibiremos a Violeta Lockhart, productora del documental ‘Aquí estamos’.

Santo Domingo. El programa semanal de variedades Fiestas y Personalidades con Yenny Polanco Lovera inicia el mes de junio de 2024, con uno de los artistas más completos de la actuación, José Roberto Díaz, quien está celebrando sus 39 años en el teatro con la obra ‘Weekend en Puntacana’.

En esta interesante conversación, el actor José Roberto Díaz nos habla de su vida, de su trayectoria, su pasión por el arte en sentido general.

Con relación a su obra dijo que subirá a escena el viernes 7 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, a las 8:30 p.m.

Yenny Polanco Lovera y Violeta Lockhart.

El actor varias veces ha sido nominado a Premios Soberano, y se consagrado en las películas ‘La Soga’, ‘El Método Gronhom’. También, es el creador de los talleres de teatro de formación para jóvenes y adultos.

“Esta obra supone un gran reto para mí, no solo en la faceta de actor, sino también como director y productor. Esta versión dominicana de la exitosa producción inglesa titulada ‘The Man Most Likely To’ es una comedia de enredos que les hará reír hasta más no poder, pero como siempre en mis proyectos llevo un mensaje social”, indicó el actor.

También, en el estudio recibiremos a Violeta Lockhart, productora del documental ‘Aquí estamos’, que aborda la complejidad de la participación ciudadana y el activismo en un contexto político y social en constante evolución, especialmente cuando la sociedad hace suyo los temas políticos.

Dijo que este documental de Minervas Films evoca una sensación de presencia y compromiso con la realidad política que se vive en República Dominicana.

En la calle nos fuimos a la rueda de prensa de la obra “Votemos”, donde entrevistamos a parte del elenco de la compañía de Nini Germán que dirigen Luis José Germán y Luly Rocha.

Salvador Batista continua presentándonos un destino interesante en su sección Recorriendo con Salvador.

Esta hora de sano entretenimiento que produce la cineasta Dayanna Minier se transmite cada sábado, a las 7:00 p.m., por RTVD, canal 4, BVTV Bávaro, Miavisión, canal 8 de Puerto Plata; 97 de Claro TV y los domingos por Bonches Latinos TV Internacional, canal 444, a las 2:00 p.m.