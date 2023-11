Esta estrella de OnlyFans tiene un guardaespaldas 24 horas pagado por uno de sus admiradores

La joven de 19 años de edad, Belle Olivia reveló que se siente triste por las personas que trabajan arduas horas con bajos sueldos

Los influencers se han convertido en un nuevo tipo de celebridades capaces de hacer sombra a las mismísimas estrellas de Hollywood. Belle Olivia, una joven de 21 años afincada en Mánchester, se ha hecho millonaria tras acumular cientos de miles de seguidores en las redes sociales.

Su contenido se caracteriza por coquetear con la delgada línea de la censura en Instagram acerca de los desnudos, y en otras plataformas como OnlyFans se vuelve realmente explícito. Su popularidad ha crecido tanto que ahora necesita un guardaespaldas que la proteja las 24 horas del día.

Belle Olivia, una conocida estrella de OnlyFans credit:Bang Showbiz

“Ahora me reconocen por la calle, y aunque la mayoría de las interacciones son cordiales, me he cruzado con algunos hombres realmente espeluznantes que se me han acercado, y he vivido algunas experiencias que han resultado aterradoras”.

Belle ha tenido que lidiar con varios acosadores y a menudo recibe regalos y notas muy preocupantes en su propia casa. En una ocasión, un desconocido la agarró por sorpresa e intentó arrastrarla a un callejón,

“Todo esto es de esperar si estás en sitios como OnlyFans, pero no quiero temer por mi seguridad cuando salgo de casa, o ser acosada por hombres que conocen mi dirección”, ha explicado.

Belle estaba compartiendo sus experiencias en un chat con fans cuando un hombre mayor se ofreció a pagarle un guardaespaldas las 24 horas del día, y ella aceptó. Ese servicio cuesta más de 3.000 dólares al menos porque la persona que se ocupa de su seguridad ha recibido entrenamiento militar y es un auténtico experto.

A cambio, ella crea vídeos y contenido en exclusiva para el hombre que está pagando a su guardaespaldas. “Es un hombre mayor, así que podría decirse que es mi ‘sugar daddy’. Pero es muy simpático y respetuoso, y no me ha pedido que quedemos ni nada parecido. Sólo se preocupa de que esté a salvo. Me dijo que tenía el dinero y que podía permitírselo, así que pensé: ‘¿Por qué no?'”.

Su guardaespaldas se ha instalado en la habitación de invitados del ático que se compró hace tiempo en Mánchester gracias a sus ingresos en OnlyFans, y la acompaña al supermercado o al gimnasio.