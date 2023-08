Esposo de Jenn Quezada se declara soltero: “No aguanté”

What’s your Reaction? 0 2 0 0 0 0

Christopher Máximo Reyes, mejor conocido como Chris Money, esposo de la presentadora e instagramer Jenn Quezada se declaró soltero este jueves, a menos de un año de que contrajeron matrimonio.

«Estoy soltero no aguanté. Mi respeto al que aguantó, traté y traté hasta que ya no pude más. Es loco que me tienen, no trabajo bien, no me baño bien, no como bien, no hago nada bien”, escribió en una historia de Instagram.

Resaltó que no le importa las criticas que recibirá por tomar esta decisión, ya que Quezada se encuentra en estado de gestación.

“Ya basta. Díganme mujercita poco hombre, pero voy yo primero antes de una crítica, el que no sabe es como el que no ve», agregó.

En abril de este mismo año, Chris Money llamó a su pareja “frustrada loca vieja” tras supuestamente la también modelo hacerle “show” en una fiesta privada en la que se encontraba trabajando.

Jenn y Chris se cansaron en una ceremonia celebrada en el Retazitos Broadway, en la ciudad de New York en agosto de 2022.