ESPN despide a la reportera puertorriqueña Marly Rivera

Su salida se da luego de un incidente en que esta profirió palabras soeces hacia Ivón Gaete, periodista independiente y esposa del vicepresidente de comunicaciones de MLB.

La carolinense Marly Rivera dio a las transmisiones de ESPN un sabor distinto debido a que es bilingüe y su enfoque fue más hacia los peloteros latinos.

Por Primera Hora

La reportera puertorriqueña Marly Rivera, que por más de una década se destacó con la telecadena ESPN, fue despedida el martes luego de investigaciones sobre un incidente en el que le dijo “f—ing c–t’ a la reportera independiente Ivón Gaete.

Según informó Andrew Marchand, del diario The New York Post, Rivera profirió las palabras soeces hacia la otra reportera en el Yankee Stadium mientras esperaba por entrevistar al astro Aaron Judge la pasada semana.

Marchand escribió que ESPN le informó en un comunicado que ya Rivera no trabajaba para ESPN.

Rivera, natural de Carolina, le dijo al Post que durante el partido entre Angels y Yankees del pasado martes, ella había hecho una cita con Judge y que aunque se lo indicó insistentemente a Gaete, esta rechazó lo que le informaba.

Al parecer, en medio de la discusión, Rivera dijo las palabras soeces y el incidente fue capturado en video.

Esta le dijo al Post que trató de disculparse con Gaete, pero que sus disculpas fueron ignoradas.

“Acepto toda la responsabilidad por lo que dije, que no debí haber dicho”, le dijo Rivera al New York Post. “Fueron circunstancias complicadas, pero de ninguna manera eso es excusa para mis acciones. Soy una profesional con una reputación intachable en el mundo del béisbol y realmente creo que se me está tratando de una manera diferente por un grupo de individuos con el que tengo un largo historial de desacuerdos profesionales”.

Marchand agregó que Gaete es la esposa del vicepresidente de comunicaciones de Major League Baseball, John Blundell.

Según el Post, Rivera y Blundell han tenido desacuerdos a lo largo de los años, y que, en la opinión de Rivera, es la razón por la que este incidente finalizó con su despido.

Marchand indicó que Gaete no pudo ser contactada para comentarios y que Blundell declinó hacer comentarios.