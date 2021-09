Ross Brawn, director deportivo de la F1, quiere que el campeón de 2021 (Hamilton o Verstappen) se lo gane en la pista

Por JOSÉ LUIS RUIZ

Ross Brawn ha ofrecido su punto de vista sobre lo sucedido entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Monza. Recordemos que ambos pilotos se quedaron fuera de la carrera tras un espectacular impacto que pudo acabar en tragedia si no hubiera existido el halo.

El Red Bull de Verstappen montado encima del Mercedes de Hamillton.F1

El director deportivo de la F1 expone su teoría al respecto. No se moja, pero lo que sí deja claro es que espera que el campeonato se decida en la pista. Hay que tener en cuenta que Verstappen fue sancionado con tres puestos en la parrilla para la cita en Sochi por lo acaecido en el trazado italiano.

“Max y Lewis visitaron el despacho de los comisarios tras la carrera y fue Max al que se le atribuyó la culpa y las tres posiciones de sanción para Rusia por causar una colisión en la primera chicane. Los aficionados estarán divididos al respecto, estoy seguro de ello. Está claro que ambos pilotos podían haberlo evitado. Definitivamente creo que es otra consecuencia de dos tipos que se enfrentan cara a cara y que no quieren ceder ni un centímetro. Es una pena que terminaran en la grava porque podría haber sido un gran duelo hasta el final de carrera y nos privaron de eso”, ha remachado el británico.

Brawn entiende que esta lucha sin cuartel va a seguir produciéndose en lo que resta de temporada 2021. Lo único es que puede haber más sanciones que al final desnivelen la balanza. Y eso no es algo que le guste al dirigente. “Estoy interesado en ver qué impacto tiene esto en su batalla por el título. Hemos superado el bache de Silverstone, que fue un gran y polémico accidente. Personalmente no diría que haya cambiado la dinámica. Son dos gallos en un gallinero ahora mismo y estamos viendo las consecuencias. No creo que ninguno vaya a retroceder en ningún momento del resto del año, pero espero que el campeonato se gane en la pista y no en las barreras o en el despacho de los comisarios“, ha sentenciado. marca.com