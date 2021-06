Era una medida solicitada por los gobiernos de las Comunidades Autónomas

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado la mañana de este viernes que la mascarilla dejará de ser obligatoria en la calle el próximo 26 de junio.

La retirada de la mascarilla es una de las medidas que más habían sido reclamadas por las administraciones de las distintas regiones, teniendo en cuenta el buen ritmo de vacunación y la evolución favorable de la pandemia.

España ha alcanzado velocidad de crucero en la vacunación y pronto abandonaremos las mascarillas en la calle. En unos días cumpliremos el siguiente hito: más de 15 millones de españoles/as tendrán la pauta completa. La vacunación total es el puente hacia la recuperación total. pic.twitter.com/GwlVWSH0EJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 16, 2021

“Pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle” gracias a que España ha alcanzado “velocidad de crucero en la vacunación”, ha sostenido el presidente durante un encuentro empresarial en Madrid.

“En unos días vamos a tener más de 15 millones de personas con pauta completa y en unas semanas, el 50% de la población al menos con una dosis”, ha señalado Sánchez, que ha dejado caer que la decisión sobre la mascarilla se tomará en un Consejo de Ministros extraordinario la semana que viene.

Varias comunidades han estado presionando para que se adopte la medida con celeridad, sobre todo tras el aumento de las temperaturas este mes y dada la reducción de la epidemia de las últimas semanas y el aumento de la población vacunada. La incidencia a 14 días ya bajó hace unos días de 100 casos por 100.000 habitantes de media en España. Ayer estaba en 96, con solo Andalucía, Navarra, País Vasco y la Rioja, por encima de 100. En cuanto a vacunados, llevan la pauta completa ya el 28,7% de la población, 13, 6 millones de personas.

El anuncio del fin de la mascarilla obligatoria en espacios exteriores llega apenas unos días después que el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya lo insinuara. Fue a principios de semana aunque entonces no se atrevió a dar una fecha concreta. Francia ya levantó la obligatoriedad del uso ayer. En países como Alemania o Estados Unidos, nunca ha sido obligatorio el uso al aire libre.

Simón insistió en que la retirada de la mascarilla y de la distancia de seguridad serán progresivas. El primer paso, que se producirá el 26 de junio, será quitar la obligatoriedad en espacios exteriores siempre y cuando haya distancia para posteriormente ir ampliando los espacios libres de mascarilla.

Catalunya ha sido una de las autonomías que han presionado para que se dejara de usar la pieza al aire libre lo antes posible. La secretaria de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha reiterado esta mañana su acuerdo con que se elimine la obligatoriedad en exteriores, pero ha dicho que desconoce las condiciones que, supone, se discutirán esta próxima semana y que se determinarán en el nuevo decreto ley que suplirá al vigente.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, insistió ayer en que se había pedido que se pueda quitar y que se debatiera el asunto de una vez, lo que se había evitado esta semana en la Comisión de Salud y el Consejo Interterritorial.

Argimon ve logico que, sis e va por la calle solo, con quien se convive o si son personas ya inmunizadas vayan sin mascarilla y que se ponga si se está con un grupo no conviviente o hay una aglomeración, al aire libre. Pero estos aspectos son los que se deberían a acordar y anunciar el día 26.

El epidemiólogo Antoni Trilla ya se mostró el pasado fin de semana partidario de que la mascarilla no sea obligatoria al aire libre. Comentó que no tenía demasiado sentido que se abriera antes el ocio nocturno que eliminar la obligación en espacios abiertos. Argumentó que el riesgo de transmisión del coronavirus en los espacios exteriores no es significativo, al representar menos de un 10% de los contagios, mientras en interiores en entre cuatro y 20 veces mayor, en función de la concentración de virus en el aire y del tiempo de exposición al virus.

El único temor de los expertos en la covid es que al no ser obligatoria en exteriores se relaje más de lo conveniente su uso. Que se olvide llevarla o ponérsela cuando se acceda a un restaurante o comercio o cualquier espacio cerrado.