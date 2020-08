El congresista dominicano Adriano Espaillat, varias instituciones y funcionarios electos, encabezarán un operativo múltiple de limpieza en las principales zonas del distrito 13 que representa en el congreso de Estados Unidos y que abarca barrios Inwood, Washington Heights (Alto Manhattan), Hamilton Heights, el Este de Harlem, Central Harlem y el Noroeste de El Bronx .

En las últimas semanas, en medio de la pandemia y la caótica violencia que se verifica a diario en la ciudad, la enorme acumulación de basura se suma a un ambiente de alta toxicidad en las cuadras de esos sectores, sin que haya establecido un plan diario para la recogida de la basura y los desperdicios, que son tirados a las aceras por grupos de desaprensivos que se niegan a respetar los protocolos de COVID-19, organizando juergas y fiestas públicas hasta las madrugadas.

Espaillat, dijo en un comunicado que sus oficinas están siendo inundadas por llamadas de los residentes en las áreas su distrito por lo que junto a las entidades y los funcionarios electos, está respondiendo a las preocupaciones con los operativos de limpieza.

Explicó que el operativo denominado “Clean Up Your Block” (Limpia tu Bloque), es una serie de operativos semanales de limpieza enfocados en los vecindarios de su distrito afectados por la situación.

Limpia tu Bloque designará un mapa de calles específicas en todo el distrito congresual 13 de Nueva York y proporcionará suministros y recursos de limpieza que los voluntarios participantes pueden recoger en los puntos de acceso a lo largo de la ruta, dijo Espaillat.

“Mi oficina ha recibido docenas de quejas, y este fin de semana comenzaremos a trabajar con la ciudad de Nueva York y funcionarios estatales para limpiar vecindarios en todo mi distrito y ayudar a mantener a las familias seguras”, añadió.

“Todos hemos notado que la basura se está acumulando y se derrama en las aceras y calles de la comunidad. La sanidad es fundamental para la seguridad y la salud de nuestra ciudad y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. A partir de este fin de semana, realizaré operativos de limpieza en mi distrito y aportaré nuestra parte para ayudar a mantener a las familias seguras y nuestros vecindarios limpios”, señaló el congresista.

“Este esfuerzo de limpieza involucra a cada uno de nosotros y estamos haciendo un llamado a todas las empresas locales y residentes de toda la comunidad para que se unan a nosotros para tomar medidas y que cada uno haga su parte para marcar la diferencia en nuestros vecindarios. Estoy llamando a los dueños de negocios y residentes, familias y voluntarios y espero que podamos contar con ellos para que se unan a nosotros este sábado para marcar la diferencia”, agregó Espaillat.

El operativo se inicia este sábado, 8 de agosto, y estará activo cada fin de semana durante el mes de agosto.

Se estructurará en una serie de fases, una por cada vecindario comenzando con Washington Heights e Inwood para la Fase Uno, en las calles y avenidas 207 y Dyckman, 181 y avenida Saint. Nicholas, Broadway y Audubon.

“Clean Up Your Block” comenzará en la calle 207 y la avenida Broadway a las 10:00 de la mañana.

El distanciamiento social se implementará enérgicamente para observar el cumplimiento de las pautas y seguridad de salud pública de los CDC, la ciudad y la oficina de Espaillat proporcionará el Equipo de Protección Personal (PPE) necesario para el operativo.

Quienes deseen participar como voluntarios deben registrarse por correo electrónico [email protected]

Entre las instituciones participantes figuran el Departamento de Sanidad, BID de Washington Heights, Cámara de Comercio de Washington Heights, la Junta Comunitaria 12, Corporación de Mejoramiento del Norte de Manhattan (NMIC), The Community League of the Heights (CLOTH), Alianza Dominicana, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, Asociación del Colegio de Abogados Dominicanos y Fundación Juan Pablo Duarte.

Entre los funcionarios están la presidenta del condado de Manhattan, Gale A. Brewer, la asambleísta Carmen de la Rosa y el concejal Ydanis Rodríguez, mientras que los negocios que se han sumado son 809 Bar & Grill, Mamajuana Café Dyckman y Mama Sushi Dyckman.

Por Miguel Cruz Tejada