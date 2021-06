El congresista Adriano Espaillat advirtió que las primarias demócratas de este 22 de junio serán una lucha sin cuartel de su comunidad para asegurar escaños en el Concejo Municipal en diferentes distritos de Manhattan y El Bronx a los dominicanos que se postulan, añadiendo que no va a caer del cielo ni porque se esté mendigando sino que la comunidad se lo merece..

Espaillat, hizo la advertencia en un discurso ayer jueves en la tarde durante un evento de calentamiento de la coalición que respalda a los candidatos que él impulsa, especialmente la asambleísta Carmen de la Rosa en el distrito 10 del Alto Manhattan, Pierina Sánchez en el distrito 14 de El Bronx y Shaun Abreu en el distrito 7 de Manhattan, además de otros que corren en diferentes áreas de la ciudad.

El congresista dijo que los dominicanos han tenido que enfrentar muchas calamidades, la plaga del Crack en los años noventa, los altos índices de crímenes, la exclusión y marginación por lo que son merecedores de ser electos a los cargos electivos a los que aspiran en las primarias demócratas.

Debido a que Nueva York es una de las plazas electorales inexpugnables del Partido Demócrata, quienes ganen las primarias aseguran su elección en los comicios generales de noviembre 2021.

“Tenemos que acabar con la disparidad que hay en el Concejo Municipal desde donde ciertos vecindarios reciben más recursos que otros, como el nuestro y la lucha es para que eso cambie”, agregó.

“Pero se trata de más que eso: se trata de que Nueva York tiene que tener una democracia representativa, tiene que darle acceso a sus vecindarios para que tengan sus propias voces genuinas, auténticas que les puedan llevar el mensaje a los que tienen el poder en el ayuntamiento”, añadió Espaillat.

“No solamente se trata de Carmen, se trata también de Abreu y en El Bronx de Sánchez y Oswald Feliz. Nosotros vamos a dar una lucha en esta ciudad. Los que hemos entregado toda para la ciudad, nuestros esfuerzos, sacrificios y hasta la sangre, porque muchos de los nuestros perdieron sus vidas en bodegas, manejando un taxi o en una noche oscura porque un policía a lo mejor no les pudo dar la protección que se merecían, vamos a exigir nuestra justa tajada de representación”, exclamó el congresista.

“No porque nos va a caer del cielo o porque estemos mendigando, sino porque nos la merecemos. Cuando este vecindario estaba prendido en candela, cuando el Crack comenzó este vecindario y las familias tuvieron que salir huyendo de aquí, nosotros nos quedamos y pasamos muchas calamidades para no tener un escaño, un asiento en la mesa donde se toman las decisiones”, explicó Espaillat.

“Vamos a dar una lucha sin cuartel para que donde quiera que estemos, esos jóvenes Carmen de la Rosa y Shaun Abreu pueden ser nuestras voces en el Concejo Municipal”, expresó.

El congresista dijo que sabe que hay gentes que no están de acuerdo con su visión, “pero yo sí, porque sé que esta es una ciudad diversa, pero no es diversa sin en la mesa donde se toman las decisiones no existe la diversidad, si no se nos escucha, se nos patea, se nos desplaza. Y no vamos a aceptar eso”.

Agregó que por eso hay que elegir al Concejo Municipal a una mujer luchadora, que no tiene miedo como es Carmen de la Rosa.

“Falta mucho todavía para esta comunidad, tenemos grandes retos: la pandemia nos azotó grandemente y no solo fuimos golpeados por el COVID, fuimos el centro de los cuidados de salud en los hospitales que dieron el cuidado adecuado a los pacientes del virus y fuimos el sostén de esos cuidados en la ciudad y el estado”, añadió.

“Somos gentes de avanzada que venimos de países de El Caribe y esta lucha comienza, pero no termina hoy ni el día 22, es a largo plazo y por la que todas las comunidades marginadas tengan su espacio en una curul en la que se puedan escuchar, aunque los votantes tienen el derecho a elegir”, dijo el congresista.

Por Miguel Cruz Tejada