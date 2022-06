Descarga el mp3 y el wav aquí

Escucha la canción aquí

Miami, FL, 3 de junio de 2022 (@MinayaPR) Luego de haber lanzado su último sencillo “Better Day”, el cantante Chris Milán, estrena su nueva canción titulada “Esconde” bajo el respaldo de PC Records con el veterano Hamilton Caucayo a la cabeza.

“Esconde” habla sobre la ruptura de dos personas que se amaban y no han podido superarse el uno al otro, mientras que uno de ellos se fue con alguien más y trata de esconderlo, el otro se resigna que tiene que seguir su camino solo, aceptando el hecho de que ya este amor ya no duele como antes, pero ya no duele como antes.

Es una mezcla de emociones, rabia y dolor, aceptación, liberación de un corazón traicionado, tiene un ritmo atrapante con una mezcla de trap, hip hop y reggaetón.

Sus mayores inspiraciones son artistas como «Ed Sheeran, Justin Timberlake y Ryan Tedder. Ellos fueron esenciales para forjarme, inspirarme y guiarme para lograr mi sueño» explicó el Chris.

Sobre el artista:

Chris Milan es un estadounidense de origen latino que pretende ahondar en los sentimientos de todos los que escuchan sus canciones.

Nació en New Jersey en 1996 y, a la edad de 11 años, aprendió a cantar y tocar la guitarra por su cuenta. Inspirado en el género pop y R&B, el cantante plasma su estilo y esencia en cada una de sus canciones; soñando con hacer que su música suene en todo el mundo.

El artista también estudió producción e ingeniería de sonido para poder crear sus propias canciones desde cero, como le prometió a su padre, también músico, antes de fallecer.