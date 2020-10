Una mujer está dividiendo las redes sociales sobre sus presuntas prioridades después de que un video de ella tomando su champán en lugar de un bebé se haya vuelto viral.

En el video, que se informó en Twitter a principios de esta semana, se ve a la mujer sosteniendo a un bebé apoyado en un pecho. El bebé toma una copa de champán llena mientras la mujer mira. Sin embargo, cuando el bebé agarra el vaso y lo tira hacia él, la mujer instintivamente también lo alcanza, intentando evitar que se caiga.

Sin embargo, al proteger el cristal, suelta al bebé, que cae al suelo.

El clip de 3 segundos se ha visto más de 7,8 millones en Twitter, aunque también se compartió en Reddit e Instagram.

Algunos en línea fueron duros con las acciones de la mujer.

Sin embargo, hubo quienes afirmaron que ella reaccionó correctamente, y señalaron el peligro potencial de rotura de vidrios.

