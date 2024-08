Escándalo en París: una boxeadora abandona por las dudas sobre el género de su rival

Escándalo en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París se vieron sacudidos por un escándalo cuando la boxeadora italiana Angela Carini abandonó su combate después de apenas 47 segundos. Carini se enfrentaba a la argelina Imane Khelif, quien ha estado en el centro de la controversia debido a cuestionamientos sobre su género y su elegibilidad para competir en la categoría femenina.

Descontento y retiro del ring

Carini, claramente afectada, terminó llorando en el ring y se retiró sin estrechar la mano de Khelif. La italiana expresó su malestar diciendo que los golpes recibidos la dejaron sin aliento, exacerbando sus dudas sobre la justicia de la competencia.

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow

Antecedentes de Khelif

Khelif, quien había sido excluida previamente de competiciones mundiales por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) debido a “ventajas competitivas” y niveles altos de testosterona, fue autorizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para competir en París. Este permiso se otorgó a pesar de las pruebas que sugieren diferencias significativas en su biología comparada con la de sus competidoras.

A couple of punches to the head and it’s all over. /2 pic.twitter.com/6egSrRj51s